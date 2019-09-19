Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor'a 3-1 yenildiği mücadelede kural hatası yapıldığı iddiasını Türkiye Futbol Federasyonu'na taşıyor. Sarı lacivertliler yedikleri ilk goldeki taç atışında taçın el değiştirmesi gerektiğini ifade ederken ikinci golde de Cisse'nin ceza sahası içinde olması sebebiyle hakemin bu pozisyonda golü iptal etmesi gerektiğini düşünüyor.

Peki maç tekrarı kararı nasıl veriliyor?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında bunu gerektirecek bir durum bulunuyor mu?

Tüm bu soruları Avrupa futbolunu yakından takip eden Hüseyin Özkök ile örnekler üzerinden konuştuk.

"FIFA maç tekrarlarına kesinlikle karşı"





Bundesliga'dan dikkat çeken örnekler

"23 Nisan 1994'te oynanan Bayern Münih-Nürnberg karşılaşmasında 26. dakikada Thomas Helmer topu kaleye doğru vuruyor ve top dışarı gitmesine rağmen hakem Hans-Joachim Osmers yardımcısının uyarısıyla gol veriyor. Maçı Bayern 2-1 kazanıyor. Tabi büyük bir tartışma çıkıyor. Net olarak kaleye girmeyen bir topla Bayern Münih maçı 2-1 kazanıyor. Bunun üzerine o dönemdeki Almanya Futbol Federasyonu maçın tekrarına karar veriyor ve tekrar maçını da Bayern Münih 5-0 gibi farklı bir skorla kazanıyor. Ancak FIFA Almanya'ya maçın tekrarı nedeniyle sert eleştirilerde bulunuyor. Bunun ardından FIFA maç içindeki yanlış kararların maçın sonucuna etki etse bile tekrarına neden olamayacağını belirterek bir daha böyle bir kararın alınmamasını istiyor."

Fenerbahçe'den kural hatası itirazı Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın önüne ise mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın kural hatası yaptığı iddiası öne geçti.Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler bu maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacak.Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası: Maç tekrar edilir mi?Ne olmuştu?Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu ikinci gol, kural hatası iddialarını gündeme getirdi. Kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde olduğu kamera görüntülerinde ekrana yansıdı.İlk golde de mi kural hatası var?Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz edecek. pic.twitter.com/byVGLZZ59b— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 17, 2019

"Kiesling'in gol olmayan golü bile tekrar gerektirmedi"

"18 Ekim 2013'te oynanan Hoffenheim-Leverkusen karşılaşması ise 1994'teki uygulamanın tam tersi durumda. Leverkusen'in 1-0 gerideyken Kiessling ile attığı 'gol olmayan gol' sonrasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Hakem Felix Brych ağları kontrol bile etmemiş ve gol kararı verilmiş, Leverkusen de maçı 2-1 kazanmıştı. Hoffenheim yönetimi maçta kural hatası olduğunu belirterek maç tekrarı isteğini federasyona taşıdı. Ancak Almanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bunun bir hakem hatası olduğu gerekçesi ile bu itirazı reddetti."

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı iki penaltı pozisyonu Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Zanka ile Papiss Cisse arasında yaşanan hava topu mücadelesi tartışmalara neden oldu.Senegalli oyuncu kafa vurmak için yükselirken Zanka'nın kendisini engellediğini işaret ederken pozisyonda VAR incelemesine gidilmedi.İşte Papiss Cisse'nin tartışılan penaltı pozisyonu;Alper Potuk'un pozisyonu;

"FIFA ne derse o olur, IFAB devreye girmeli"