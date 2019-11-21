SÜPER LİG

FIFPRO uyardı: Bu kulüplere transfer olurken dikkatli olun

Dünya Futbolcular Birliği'nden 7 Türk kulübün ismi verilerek yapılan açıklamada, oyuncuların bu takımlarla sözleşme imzalamadan önce dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor Kulübü, yüksek maliyetli Eto'o ve Nasri transferleriyle dikkati çekmişti.

Antalyaspor Kulübü, yüksek maliyetli Eto'o ve Nasri transferleriyle dikkati çekmişti.

Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO), "Bu kulüplere transfer olurken dikkatli olun" ifadeleriyle çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"Futbolcuların maaş ödemeleri nedeniyle bu kulüplerle sözleşme imzalamadan önce özellikle dikkat etmelerini istiyoruz" denilerek yapılan paylaşımda Süper Lig'den 3, TFF 1. Lig ve 2. Lig'den 2'şer takımın isimlerine yer verildi.

İşte o 7 kulüp;

  • Antalyaspor (Süper Lig)
  • Ankaragücü (Süper Lig)
  • Kayserispor (Süper Lig)
  • Bursaspor (1. Lig)
  • Eskişehirspor (1. Lig)
  • Karabükspor (2. Lig)
  • Elazığspor (2. Lig)



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