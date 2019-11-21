FIFPRO uyardı: Bu kulüplere transfer olurken dikkatli olun

Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO), "Bu kulüplere transfer olurken dikkatli olun" ifadeleriyle çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"Futbolcuların maaş ödemeleri nedeniyle bu kulüplerle sözleşme imzalamadan önce özellikle dikkat etmelerini istiyoruz" denilerek yapılan paylaşımda Süper Lig'den 3, TFF 1. Lig ve 2. Lig'den 2'şer takımın isimlerine yer verildi.

İşte o 7 kulüp;

Antalyaspor (Süper Lig)

Ankaragücü (Süper Lig)

Kayserispor (Süper Lig)

Bursaspor (1. Lig)

Eskişehirspor (1. Lig)

Karabükspor (2. Lig)

Elazığspor (2. Lig)

NEW: Advice to professional footballers on Turkish football club finances 🇹🇷⚽️@k_karabukspor @BursasporSk @Antalyaspor @KayserisporFK @Ankaragucu @elazigspororgtr @Eskisehirspor



👉🏽 https://t.co/qf4sRoLVR9#Turkey #superlig #turkiye #UEFA pic.twitter.com/6caFQTdKOB — FIFPRO (@FIFPro) 20 Kasım 2019





