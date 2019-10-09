Fikret Orman: Aday olmayacağım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, aldığı istifa kararında bir değişiklik olmadığını ve kongrede aday olmayacağını ifade etti.
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Beşiktaş Kulübü, Özersoylar Grubu ile Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'na destek için iş birliği anlaşması yaptı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Özersoylar Grubu Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy, iş birliğinin kapsamı konusunda bilgi verdi.
İstifa kararından geri adım atmadığını da ifade eden Fikret Orman, kongrede aday olmayacağını söyledi. Orman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ben söyleyeceklerimin hepsini, o günkü basın toplantısında söyledim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım, kararımda hiçbir değişiklik yok. Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Her gün ifade edilecek bir şey değil bu. Ben kongre kararı aldım. Kongre kararı demek, kulübü o kongreye kadar yöneteceğiz demek. Ben aday olmayacağım dedim."
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