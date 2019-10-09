Fikret Orman: Aday olmayacağım

Beşiktaş Kulübü, Özersoylar Grubu ile Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'na destek için iş birliği anlaşması yaptı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Özersoylar Grubu Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy, iş birliğinin kapsamı konusunda bilgi verdi.

İstifa kararından geri adım atmadığını da ifade eden Fikret Orman, kongrede aday olmayacağını söyledi. Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben söyleyeceklerimin hepsini, o günkü basın toplantısında söyledim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım, kararımda hiçbir değişiklik yok. Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Her gün ifade edilecek bir şey değil bu. Ben kongre kararı aldım. Kongre kararı demek, kulübü o kongreye kadar yöneteceğiz demek. Ben aday olmayacağım dedim."

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen isimler;

Ahmet Nur Çebi

Serdal Adalı

İsmail Ünal

Hürser Tekinoktay

Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklaması: Benim için büyük bir onur ve gururdur Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş'a faydalı olup olmayacağımdır. Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım" dedi.Beşiktaş Kulübü başkanlığının kendisi için önemli bir makam olduğunu kaydeden Adalı, "Biz daha önceki dönemlerde başkanla karşılıklı rakip olarak seçime girdik. Geçen sene eylül ayında sayın başkanla bir araya geldik. 'Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır' dedim. Bugünlere kadar geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur" ifadelerini kullandı. "Bu kararı zamansız buldum"Fikret Orman'ın başkanlığı bırakacağını açıklamasına değinen Adalı, "Açıkçası bu kararı zamansız buldum. Kendisi yedi sene boyunca zorlu koşullarda başkanlık yaptı. Bu sürede de çok önemli, hepimizin gurur duyduğu işlere imza attı. Üzüntüsünü ve tepkisini anlamaya çalışıyorum. Camiamız için hayırlısı olsun" değerlendirmesinde bulundu.Orman'ın yeniden aday olması halinde listesinde yer almak istemediğini belirten Adalı, şunları kaydetti:"Başkanla sürekli konuşuyoruz. Görüşlerimi de kendisine söylüyorum. Adaylık konusu kişisel bir karardır. Kendisine sadece, yeniden aday olmak isterse beni listesine yazmamasını ve kendisine yepyeni bir liste yapmasını önerdim. Son karar tabii ki kendisinindir. Hukuki olarak hakkı var. Dediğim gibi benim aday olup olmaması konusunda önerim yok. Sadece aday olması halinde yeni yapacağı yönetim kurulu listesinde bulunmayacağımı ilettim."#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Eylül 2019