Fikret Orman: Bildirinin arkasındayız

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın katılmadığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur"

"Kulüpler birlik içindedir. Amacımız kimseyi karşımıza almak değil, yapılan yanlışı düzeltmektir. Kulüpler Birliği olarak yaptığımız en büyük yanlış, bildiriden önce Mustafa Cengiz'e haber vermememizdir. Galatasaray'ın katılmaması büyütülecek bir olay değil. Bir sonrakine katılırlar. Kulüpler, bildirinin oy birliği ile arkasındadır. Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur."

"Düşman değiliz"

"Mustafa Cengiz'i çok severim, benden yaşı da büyüktür. Gördüğüm zaman elbette konuşurum. Biz birbirimize düşman değiliz. Abdurrahim Albayrak mesela benim çok yakın dostumdur. Çocuğunun düğününde nikah şahitliği yaptım."

Galatasaray: Geri çekin ya da düzeltin Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı ve tartışmalara neden olan bildiri hakkında resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı’nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır. Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır. Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz. Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir. Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Galatasaray Kulübü, yayınlanan bildiri düzeltilene kadar Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldı. pic.twitter.com/iouD5AS7w4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Aralık 2018



