Fikret Orman: Bildirinin arkasındayız

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, tartışmalara neden olan bildiriyle ilgili, "Biz oy birliği ile açıklamanın arkasındayız" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın katılmadığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur"
"Kulüpler birlik içindedir. Amacımız kimseyi karşımıza almak değil, yapılan yanlışı düzeltmektir. Kulüpler Birliği olarak yaptığımız en büyük yanlış, bildiriden önce Mustafa Cengiz'e haber vermememizdir. Galatasaray'ın katılmaması büyütülecek bir olay değil. Bir sonrakine katılırlar. Kulüpler, bildirinin oy birliği ile arkasındadır. Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur."
"Düşman değiliz"
"Mustafa Cengiz'i çok severim, benden yaşı da büyüktür. Gördüğüm zaman elbette konuşurum. Biz birbirimize düşman değiliz. Abdurrahim Albayrak mesela benim çok yakın dostumdur. Çocuğunun düğününde nikah şahitliği yaptım."
Yorum