Fikret Orman: Gitmek isterse konuşuruz

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, basın toplantısı düzenledi. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Transfer olacak ama kampa yetişmez"

"Transfer ihtiyaçlarımız var. Hocamızla birlikte iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Transfer 2 Eylül'de bitecek. Beşiktaş Kulübü gibi kulüplerde transfer yapmak çok kolay ama en uygun maliyet için uğraşıyoruz. Transfer olacak ama Avusturya kampına yetişmez. Yoğunlaştığımız oyuncular hakkında 2 Eylül’e kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazı oyuncularımızın da gitmesi gerekebilir."

"Galibiyetlerde tat aldıracak takım yapıyoruz"

"Yeni hocamızla oyun tarzımızı değiştiriyoruz. 8 senedir bir düzenle oynuyorduk, şimdi farklı düzene geçiyoruz. Bu yönde transferler yapacağız. Bazı iyi oyuncular var ama düzene uymuyor. Farklı oyuncularla ilgileniyoruz. Galibiyetlerde tat aldıracak takım yapıyoruz."

"Quaresma gitmek isterse konuşuruz"

"Quaresma çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçiriyor. Benle beraber ilk geldiğimde 8 ay çalıştı. Gitti bir daha geldi, şimdi 5. senesindeyiz. Uzun bir dönemi Beşiktaş'ta geçirdi. Duygusal bir oyuncumuz. Onun tecrübesindeki ve Türkiye'yi tanıyan biri böyle haberlerden etkilenmemeli. Ricardo'nun bizimle bir yıl daha sözleşmesi var. Gitmek isterse gelir konuşuruz. Gitmek istemezse de burada, çalışıyor. Hocası her maç 11'de oynatıyor."

"İyi oyuncu olursa, Japon da Koreli de alırız"

"Kagawa'nın İspanya sevdası var, aklında kalmış. 'Kal dedik' ama kalmadı. Sanırım bir takımla anlaşıyormuş. Bizde aldığının yüzde 40 altında bir rakama imza atacakmış. Allah yolunu açık etsin. İyi oyuncu olursa, Japon da Koreli de alırız. Mesela Tottenham, Heung-min Son'u verirse alırız." (Gülerek)

"Beşiktaş'ı karıştırmak istiyorlar"

"Küçük resme bakarsak, negatiflik üzerine çalışan bir ekip var. Eibar maçı sonrası sahaya giren çocuklarla konuştum, 22 yaşındalar. Beşiktaş'ta bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Başka kulüplerde de var ama oralarda konuşulmuyor. Büyük resimde mevzu Beşiktaş'ı karıştırmak. İnternet sitesi kurarak kaos çıkartmaya çalışıyorlar. Bir grup taraftar gelip "Beşiktaş'ın sahibi taraftardır" diyor Kim size 25 milyonu temsil etme yetkisi verdi ki? Orhan Ak'ı niye istemiyorsunuz diye soruyorum, 'Bilmiyorum' diyor. Avusturya'ya gelmişiz, bir Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunların ne gereği var. Burada bir olay var, benim tarafımdan çok net görülen bir olay. Şimdi toplanalım 50 kişi Bayern Münih'in önüne gidip 'Şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz' diyelim. Dünya'da var mı böyle bir şey?"

"Kaptan olarak Burak Yılmaz'ı seçtik"

"Takım kaptanlığını 5 senedir Tolga Zengin yaptı. Tolga ayrılınca yeni bir kaptan ihtiyacı doğdu. Yönetim kurulu olarak birçok etken yüzünden Burak Yılmaz'ı seçtik. Atiba 2. kaptan, Gökhan Gönül ise 3. kaptan oldu. Burak futbolu burada bırakmak için geldi."

"Şampiyonluğa giden maçlarda etki ettikleri için ceza aldılar"