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Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

Haber Merkezi AA
Fikret Orman

Fikret Orman

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy sayımı tamamlandı. Başkan Fikret Orman, kesinleşmemiş sonuçlara göre 4 bin 899 oyun 2882’sini alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oy aldı. Beşiktaş’ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek.

Siyah-beyazlı kulüpte gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanan 4 bin 899 genel kurul üyesinin, kesinleşmemiş sonuçlara göre 2882’sinin oyunu alan Orman, rakibi Hürser Tekinoktay’a karşı üstünlük kurarak yeniden başkan olarak seçildi. Hürser Tekinoktay ise 1617 oy almayı başardı.

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