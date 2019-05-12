Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy sayımı tamamlandı. Başkan Fikret Orman, kesinleşmemiş sonuçlara göre 4 bin 899 oyun 2882’sini alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oy aldı. Beşiktaş’ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek.

Siyah-beyazlı kulüpte gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanan 4 bin 899 genel kurul üyesinin, kesinleşmemiş sonuçlara göre 2882’sinin oyunu alan Orman, rakibi Hürser Tekinoktay’a karşı üstünlük kurarak yeniden başkan olarak seçildi. Hürser Tekinoktay ise 1617 oy almayı başardı.