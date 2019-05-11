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Fikret Orman yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü'nün yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Fikret Orman yönetimi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Beşiktaş yönetimi.

Beşiktaş yönetimi.

Fotoğraf: Ali DANAŞ / DHA

Beşiktaş Kulübünde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapıldı.

Toplantı gergin başladı

Toplantıda kongre divan başkanlığı için Atıf Keçeci ile Ali Rıza Dizdar aday oldu. Atıf Keçeci'nin divan başkanlığına seçildiği açıklanırken, Ali Rıza Dizdar'ı destekleyenler oylamanın şekli konusunda tepki gösterdi.

Borç açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 423 milyon 706 bin TL olduğunu duyurdu.

Yönetimin ibra edildi

Fikret Orman yönetimi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda olay: Sana bir kafa atarsam görürsün
Beşiktaş Genel Kurulu'nda olay: Sana bir kafa atarsam görürsün

Beşiktaş’ta gergin geçen İdari ve Mali Genel Kurul’da Nazmi Koca’nın konuşması ortamı gerdi. Genel Kurul Üyeleri’ne hitap eden Nazmi Koca, Başkan Fikret Orman’ı eleştirdiği sırada mikrofona çok bağırınca üyeler, Koca’nın bağırmamasını istedi. Bu sırada Nazmi Koca, kendisine tepki gösteren bir genel kurul üyesine dönerek, “Gelip sana bir kafa atarsam görürsün” ifadelerini kullandı.Bu cümlenin ardından Koca, “Gelip adam gibi konuşma yapın burada” deyince Divan Kurulu Başkanı Atıf Keçeci, Nazmi Koca’nın mikrofonunu kesti. Keçeci, Nazmi Koca’ya “Kimseye adam gibi gel diyemezsiniz, tahrik etmeyin. İdari ve mali eleştirilerinizi yapın, size laf atılırsa o zaman ben müdahale ederim” diyerek Nazmi Koca’nın konuşmasına dikkat etmesini istedi.Fikret Orman’ın borç konusunda doğruları söylemediğini ifade eden Koca, “Göreve geldiğinde borç 581 milyon TL’ydi diyor ama borç 431 milyon TL’ydi” ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın borcu açıklandı

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