Fikret Orman yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapıldı.

Toplantı gergin başladı

Toplantıda kongre divan başkanlığı için Atıf Keçeci ile Ali Rıza Dizdar aday oldu. Atıf Keçeci'nin divan başkanlığına seçildiği açıklanırken, Ali Rıza Dizdar'ı destekleyenler oylamanın şekli konusunda tepki gösterdi.

Borç açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 423 milyon 706 bin TL olduğunu duyurdu.

Yönetimin ibra edildi

Fikret Orman yönetimi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.