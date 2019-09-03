Fikret Orman'dan Aboubakar açıklaması: MR'ını göndermediler

Bolu'daki sosyal tesislerin açılışının ardından basın mensuplarına açıkalmalarda bulunan Fikret Orman, yeni transferlerle ilgili sorulara cevap verdi.

Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Diaby'nin 20 gollük sezonları var"

"İyi bir transfer dönemi geçirdik. 7 tane transfer yaptık. İki tane bek transferi yaptık. Medel ile yollarımızı ayrıldık. Hem 6 hem 8 numara oynayacak oyuncu arıyorduk, Arsenal'den Elneny'i aldık. Kanatlara da Boyd ve Nkoudou'yu aldık. Son aldığımız Diaby için santrfor değil diye konuşuluyor. Oynadığı takımlarda tek santrfor olarak oynamış bir futbolcu. 20 gollük sezonları var. Bizim tek santrforumuz Burak Yılmaz'dı. Hem santrfor hem kanat oynayabilen bir oyuncu istedi hocamız. Biz de o yönde yaptık çalışmalarımızı."

"Aboubakar'ın MR'ını istedik, göndermediler"





"Beşiktaş taraftarları Aboubakar'ı çok sevdi, duygusal bir bağ oluştu. Sakatlık sorunu vardı. Dizinde kronikleşen sakatlığı vardı. MR istedik, göndermediler. Porto ile Aboubakar için görüştük. '900 bin eurosunu biz öderiz' dediler. Biz de '2 milyon euro öderiz' dedik. Aboubakar, '500 bin euro fazla alırım' gelmek için dedi. Biz de 'Dizindeki sakatlık nüksederse parayı vermeyiz' dedik, o da kabul etmedi. Taraftarımızın duygusal bağını anlıyoruz ama bu düşünceyle Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmesini doğru bulmadık. Benim gözümde bu davranışları, Beşiktaş'a gelmesini mümkün kılmadı."

Fikret Orman: "Beşiktaş taraftarları Aboubakar'ı çok sevdi, duygusal bir bağ oluştu. Sakatlık sorunu vardı. Dizinde kronikleşen sakatlığı vardı. MR istedik, göndermediler." pic.twitter.com/VP0QAbjdEg — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Eylül 2019

"Quaresma'nın açıklamaları doğru değil"





"Ricardo Quaresma ile alakalı bir görüşme yapmadım. Quaresma devre arasında Serdar Adalı'nın evine gitmiş. İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini iletmiş. Herhalde o dönem Arap takımlarından iyi bir teklif almıştı. Daha sonra teklif olmayınca kalmak istediğini söyledi. 7 yıl Beşiktaş'ta oynamış Ricardo Quaresma, 3 defa alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdi. Biz de parasını ödedik. Beşiktaş'ta kimsenin parasını kalmayacağını bilmesi gerekirdi. Takımı sahiplenmesi, abilik yapması gerekirken bu ihtarnamelerle hareketlerini beğenmedim. Beşiktaş ile duygusal bağları olan oyuncularla ilişkimiz ayrı, profesyonel olanlarla ayrı oluyor. Ricardo Quaresma'nın açıklamaları doğru değil. Beni hedef göstermesi de doğru değil. Son 6 aydır kendisiyle ayrılacağımızı biliyordu. Ben hocaya 'Hocam Ricardo'yu oynat, vitrinde olsun ki takım bulabilsin' dedim. Takım bulunca karım mutsuz demek yakışmadı."