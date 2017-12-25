Fikret Orman'dan Arda ve Cenk açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, takımın transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını ifade eden Orman, Everton'dan 20 milyon euroluk teklif geldiği belirtilen Cenk Tosun'la ilgili ise, "Devre arasında satmak istemiyoruz" dedi.

Başkan Orman'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Beşiktaş forması giymesini çok isterim ama..."

"Arda ile alakalı fikrimi daha evvel de sordunuz, anlattım. Şahsen çok sevdiğim, çok da önemli bir oyuncu. Türkiye'nin önemli bir değeri. Arda'nın oynadığı yerlerde oyuncu yoğunluğumuz var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şu an için böyle bir gündemimiz yok."

"Cenk'i satmak istemiyoruz"

"Cenk Tosun'u çok seviyoruz. Oğuzhan da burada. Cenk'i devre arasında satmak istemiyoruz. Talepler gelebilir ama gidiyor diye bir şey yok. Olsa söylerim."

"Ba'yı isterim"