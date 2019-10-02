Fikret Orman'dan 'başkanlık' açıklaması: Aday olmayacağım
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Fikret Orman'dan 'başkanlık' açıklaması: Aday olmayacağım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında istifa edeceğini açıklamıştı.

Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında istifa edeceğini açıklamıştı.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan başkan Fikret Orman, merak edilen adaylık konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı eski yönetici Candaş Tolga Işık'a konuşan Orman, seçime girmeyeceğini ifade etti.

Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

  • "Az önce Fikret Orman’la konuştum. 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim, olmayacağım' dedi"

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için adı geçenler şöyle;

  • Ahmet Nur Çebi
  • Yıldırım Demirören
  • Serdal Adalı
  • İsmail Ünal
  • Hürser Tekinoktay


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