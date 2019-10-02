Fikret Orman'dan 'başkanlık' açıklaması: Aday olmayacağım

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan başkan Fikret Orman, merak edilen adaylık konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı eski yönetici Candaş Tolga Işık'a konuşan Orman, seçime girmeyeceğini ifade etti.
Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
- "Az önce Fikret Orman’la konuştum. 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim, olmayacağım' dedi"
Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi.
Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) 2 Ekim 2019
Beşiktaş'ta başkan adaylığı için adı geçenler şöyle;
- Ahmet Nur Çebi
- Yıldırım Demirören
- Serdal Adalı
- İsmail Ünal
- Hürser Tekinoktay
#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4
#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Eylül 2019
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