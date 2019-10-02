Fikret Orman'dan 'başkanlık' açıklaması: Aday olmayacağım

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan başkan Fikret Orman, merak edilen adaylık konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı eski yönetici Candaş Tolga Işık'a konuşan Orman, seçime girmeyeceğini ifade etti.

Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Az önce Fikret Orman’la konuştum. 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim, olmayacağım' dedi"

Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) 2 Ekim 2019

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için adı geçenler şöyle;

Ahmet Nur Çebi

Yıldırım Demirören

Serdal Adalı

İsmail Ünal

Hürser Tekinoktay



