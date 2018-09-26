Fikret Orman'dan derbi değerlendirmesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başkan Orman son oynanan derbiyle ilgili "güzel bir maç oldu" nitelemesinde bulunarak, şunları kaydetti:

Ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Bu spor netice itibarıyla. Sporcuların ve teknik adamların sahada yaptıkları bir şey. Biz başkan olarak her zaman olduğu gibi maçı seyrediyoruz. Medeni bir şekilde maç yaptık, beraberlikle bitti. İkinci yarı bizim stadımızda oynayacağız. Herkes galip gelmek ister. Ben dostane bir maç olduğu için mutluyum. Darısı haftaya.