SÜPER LİG

Fikret Orman: Dostane bir maç olduğu için mutluyum

Fikret Orman'dan derbi değerlendirmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Fenerbahçe ile oynadıkları derbi mücadelesi ile ilgili, "Herkes galip gelmek ister, dostane bir maç olduğu için mutluyum" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başkan Orman son oynanan derbiyle ilgili "güzel bir maç oldu" nitelemesinde bulunarak, şunları kaydetti:

  • Ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Bu spor netice itibarıyla. Sporcuların ve teknik adamların sahada yaptıkları bir şey. Biz başkan olarak her zaman olduğu gibi maçı seyrediyoruz. Medeni bir şekilde maç yaptık, beraberlikle bitti. İkinci yarı bizim stadımızda oynayacağız. Herkes galip gelmek ister. Ben dostane bir maç olduğu için mutluyum. Darısı haftaya.

Golden önceki gizemli konuşma
Golden önceki gizemli konuşma

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra ilginç bir görüntü ortaya çıktı.Vatan'da yer alan habere göre Andre Ayew'in golünden önce saha içinde hararetli bir konuşma yaşandı. Kameralara yansımayan bölümde Hasan Ali Kaldırım golden 1 dakika önce yedek kulübesinde oturan Volkan Demirel'in yanına gidip bir şeyler söyledi.Tecrübeli file bekçisi de Hasan Ali'nin söylediklerini teknik direktör Cocu'ya iletirken hemen ardından Ayew beraberliği getiren golü kaydetti.

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