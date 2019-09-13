Fikret Orman'dan şampiyonluk mesajı

Fikret Orman, kentteki bir otelde Adana Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen toplantıda yaptığı konuşmada, 12 Ekim'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile bir maç yapacağını söyledi.

Milli takım maç aralarında, bundan sonra Beşiktaş'ın gitmesi gerektiği yerlerde daha çok maçlar yapacaklarını belirten Orman, "İlk olarak da Adana ile başlıyoruz. Burada çok taraftarımız, çok dostumuz var. İnşallah Adanaspor ve Adana Demirspor'dan bir tanesi Süper Lig'e çıkar da bizim buraya gelmemiz için de vesile olur" diye konuştu.

Başkanlıkta son dönemini geçirdiğini ifade eden Fikret Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Yavaş yavaş kum saati tersine doğru çalışıyor. 2,5 senelik görev süremiz kaldı. Ondan sonra da yeni bir başkanla Beşiktaş hayatına devam edecek. Bu süreç içerisinde bizler olabildiğince bütün gücümüzle Beşiktaş'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben Beşiktaş açısından bir siyasi değilim. Bir daha seçime girmeyeceğim. Seçime girmeyeceğimiz için de bizim tek amacımız Beşiktaş'a hizmet. Beşiktaş taraftarından da beklediğimiz, Beşiktaş siyasetini bir tarafa bırakıp hep beraber bu büyük camiayı nice başarılara koşturabilmek."

"Burak Yılmaz önümüzdeki hafta takımdaki yerini alacak"

Başarıları hep beraber elde ettiklerini aktaran Orman, stat yapımında Beşiktaşlıların da kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Orman, futbol takımlarını da değerlendirerek şöyle konuştu;

"Lig başında da söyledim, 'zor bir sezon başlayacak' diye. Çünkü yaklaşık 10 senedir oynamış olduğumuz bir oyun düzeni var. Ondan, Abdullah hocamızla beraber yeni bir oyun düzenine geçtik. Her gün üstüne koyarak gidiyoruz. Transferlerin de yavaş yavaş takıma intibak etmesi, sakatların da dönmesi, artık Atiba da döndü, bir tek Burak Yılmaz kaldı. Burak da önümüzdeki hafta takımdaki yerini alacak."

"20 milyon euronun üzerinde bütçe daralması yaşadık"

Orman, iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle sosyal medya üzerinden, bir hata bulalım da oradan Beşiktaş'ı bir yere getirelim çabası içerisine düşenler olur, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bu Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Taraftar demek taraftan geliyor, biz Beşiktaş'ın tarafıyız. Hatalar oluyor mudur, oluyor. Yaşayan, hareket eden her şey hata yapar. Bir yandan küçülüyoruz, bir yandan büyüme stratejimize devam ediyoruz. Yani bu sene yaklaşık 20 milyon avronun üzerinde bütçe daralması yaşadık. Ama 7 de transfer yaptık. Takımın yaş ortalamasını 4 yaş gençleştirdik. Dünyanın her tarafında bir ekonomik kriz var. Bu krizden olabildiğince kulübümüzü etkilenmeden çıkarmamız için daralmamız lazımdı. Hedefini kaybetmiş, sadece maddi imkanları için burada bulunan oyunculardansa hedefi olan, ruhu olan bir takıma tekrar dönmemiz lazımdı. Bunun da bu sene ilk adımlarını attık."

Tesisleşme, BJK TV'nin kapatılması, Kabataş'ta yapılan okul ve çeşitli çalışmaları hakkında da bilgi veren Orman, seçim gündemleri olmadığı için radikal kararlar aldıklarını ifade etti.

"Yaptığımız işin en önemli finali topun çizgiyi geçmesidir"

Orman, altyapıya önem verdiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı;

"Abdullah hoca ile beraber, önümüzdeki 1-2 sene içerisinde futbol A takımı içerisinde en az 4-5 kişi, şu andaki altyapıdan gelmiş oyunculardan oluşacaktır. 7,5 senedir, her dakikamı her saniyemi Beşiktaş için harcıyorum. Sizleri mutlu etmek işçin uğraşıyoruz ve inşallah da elimizden geldiği kadar da mutlu etmeye çalışıyoruz.Tabii ki şampiyonluklar önemli, maçları kazanmak önemli. Bizim yaptığımız işin en önemli finali topun çizgiyi geçmesidir. Ama o top 'çizgiyi ne olursa olsun da geçsin' bizim camiamızın işi değildir. Onlar başka camiaların işi olabilir. Biz 'Hakkı'nla oyna Şeref'inle kazan, Şeref'inle oyna Hakkı'nla kazan' kültüründen gelmiş bir camiayız. Biz elimizden geldiği kadar kendi çizgimizde, kendi doğrularımızla mücadele edeceğiz."

"Abdullah hoca ve ekibine çok inanıyorum"

İyi bir kadro kurduklarını ifade eden Orman, sezon hedefiyle ilgili şunları kaydetti;

"Abdullah hoca ve ekibine çok inanıyorum. Bu sene, Allah büyük sakatlıklar vermediği sürece, camia bütünlüğümüzü sağladığımız sürece şampiyon olacağımıza gerçekten çok inanıyorum. Sizler de inanın, dünyanın en güzel stadında oynuyoruz, dünyanın en güzel kamp tesislerini oluşturduk. Tesislerimizle, imkanlarımızla, marka değerimizle çok müthiş bir kulübüz. Yapmamız gereken şey, günlük sonuçlar değil, hayat uzun bir maratondur, bazı maçlar istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Benim inancım şudur, Abdullah hoca ve talebeleri bu sene çok önemli işler yapacaklar."

Konuşmaların ardından, Orman salondakilerle fotoğraf çektirip kendine sunulan hediyeleri kabul etti.