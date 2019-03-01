Fikret Orman'dan transfer müjdesi: Llajic bizimle kalacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Orman, yeni hoca ve sezon başında kiralık olarak transfer edilen Adem Ljajic ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı camianın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Orman'ın transfer müjdesini de içinde barındıran mesajları;
"Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
"Ljajic, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyecek gibi gözüküyor. Kontratında belli maddeler var"
Yeni teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalar da yapan Orman "Geçmişinde Beşiktaş bulunan da olabilir geleceğinde Beşiktaş olan da. Yerli de olabilir yabancı da biz kavun-karpuz seçer gibi değil; Beşiktaş'ı taşıyıp taşıyamayacağına bakıyoruz" dedi.
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