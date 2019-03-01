SÜPER LİG

Fikret Orman'dan transfer müjdesi: Llajic bizimle kalacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Orman, yeni hoca ve sezon başında kiralık olarak transfer edilen Adem Ljajic ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fikret Orman.

Fikret Orman.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı camianın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın transfer müjdesini de içinde barındıran mesajları;

  • "Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Ljajic, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyecek gibi gözüküyor. Kontratında belli maddeler var"

Yeni teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalar da yapan Orman "Geçmişinde Beşiktaş bulunan da olabilir geleceğinde Beşiktaş olan da. Yerli de olabilir yabancı da biz kavun-karpuz seçer gibi değil; Beşiktaş'ı taşıyıp taşıyamayacağına bakıyoruz" dedi.

Mircea Lucescu: Sezon sonunda kulüp takımı çalıştırabilirim
Mircea Lucescu: Sezon sonunda kulüp takımı çalıştırabilirim

Beşiktaş'la anılan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Sporx'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruyu "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim, belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" ifadeleriyle yanıtladı.A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye'de kalan 73 yaşındaki teknik adam geçen ay ortalarında hala genç olduğunu ve bir takım çalıştırmak istediğini dile getirmişti.Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam "Hala çok gencim. Enerjim bu işe fazlasıyla yeter. Avrupa'dan bir takımı çalıştırabilirim ya da farklı bir kıtadan da olabilir. Bunu ilerleyen zamanda hepimiz göreceğiz." demişti.Mircea Lucescu: Sezon sonunda kulüp takımı çalıştırabilirimLucescu'dan Hakan Balta gafı

Suudilerden Slaven Bilic'e 14 milyon euro tazminat
Suudilerden Slaven Bilic'e 14 milyon euro tazminat

21 hafta sonunda yalnızca 15 puan toplayabilen ve 16 takımlı ligde 15. sırada bulunan Al-İttihad, Slaven Bilic'in görevine son vermişti. Arabistan basınında yer alan haberlere göre Hırvat teknik adam Al-İttihad'dan gönderilişinin karşılığında kulüp yönetiminden 14 milyon euro alacak.Haftalığı 440 bin eurodan 31 hafta maaş alması gereken Bilic'in sözleşmesinin feshi ile kalan parasını da alacağı ve son zamanların en büyük tazminatını cebine koyacağı aktarıldı.Slaven Bilic'in adı, Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.Vida Bilic'e onay verdiEl İttihad Slaven Bilic'in görevine son verdi

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