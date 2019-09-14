Fikret Orman'ın Abdullah Avcı'ya güveni tam
SÜPER LİG

Fikret Orman'ın Abdullah Avcı'ya güveni tam

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldıkları puandan memnun olmadıklarını ancak oyunlarının yükseliş ivmesine geçmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fikret Orman

Fikret Orman

Fikret Orman, Adana'da katıldığı çeşitli etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Bu sene iyi bir takım kurduklarını ifade eden Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini dile getirdi.

Orman, takımları açısından ilk 3 haftayı değerlendirerek, şunları kaydetti;

  • "Maç sonucu itibarıyla, aldığımız puan itibarıyla memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz. İnşallah Gazişehir Gaziantep maçının da iyi geçeceğini ümit ediyorum. Ondan sonra da iyi bir çıkış yakalayacağımızı umut ve tahmin ediyorum."

Yaklaşık 2,5 sene görev süresi kaldığını kaydeden Orman, "Başkanlık sürem bittiğinde beni kamuoyu değerlendirir. Başkan olarak ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"A Milli Takım çok iyi gidiyor"

Fikret Orman, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ı değerlendirerek, şunları ifade etti:

  • "A Milli Takım çok iyi gidiyor. Bence özellikle Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi bizim önümüzü bayağı bir açtı. Eğer içeride oynayacağımız Arnavutluk ve sonrasında Fransa maçı, hele Fransa'dan puan veya puanlarla dönebilirsek iş bitmiş olur. İnşallah da öyle bir şey olur diye umut ediyorum. Hele ki İzlanda maçını içeride oynayacağız, Arnavutluk karşısında seyrettiğim İzlanda'yı bizim burada rahat yenmemiz lazım."

Adem Büyük'ten Milli Takım mesajı: Mecbur kalabilirler
Adem Büyük'ten Milli Takım mesajı: Mecbur kalabilirler

Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncusu Adem Büyük, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.3 puan almalarının kendileri için önemli olduğunu belirten Adem Büyük, "Kasımpaşa karşısında gol şansımız vardı diye düşünüyorum. Son paslarda ya da son vuruşlarda biraz daha etkili olabilseydik farklı bir skor çıkabilirdi. Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazandık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi. 2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorundayız. Çünkü önemli maçlar oynayacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi maçından önce de böyle bir galibiyet almak önemliydi. Şimdi Club Brugge maçını düşüneceğiz" diye konuştu."Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz"Club Brugge deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini ifade eden Büyük, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok, Şampiyonlar Ligi sonuçta. Oradan en avantajlı skorla dönmek zorundayız. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz. Umarım oradan mutlu bir şekilde döneriz" dedi. "Pozisyon bana göre penaltıydı"Kendisine ya da Galatasaray'a karşı bir art niyet olduğunu düşünmek istemediğini dile getiren Adem Büyük, "Bana göre penaltı. Bir hamlesi var orada ikili mücadele, herhalde iki kişi çarpıştı diye değerlendirdiler. Zaten bana ya da Galatasaray'a fark etmez, bir art niyet olabilir mi bilmiyorum ama zannetmiyorum, o şekilde düşünmek de istemiyorum" ifadelerini kullandı."Milli Takım'a çağırmak için mecbur kalabilirler"Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleri hakkında ise Büyük, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Problem değil, daha önümüzde çok maç var. O yüzden bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" şeklinde konuştu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Şenol Hocayı görünce; Emre Mor, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı’yı Mili Takım’a neden almadığı konusunda serzenişte bulunabilirim. Ben olsam alırım. pic.twitter.com/FGXc14zeyn&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Eylül 2019

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