Fırtına Çimşir'le vites yükseltti

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’u başarıya taşıyor. Ligin ilk yarısında Ünal Karaman yönetiminde Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivasspor ile oynadığı maçlarda 3 puan toplayabilen bordo-mavili takım, ikinci yarıda görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde aynı takımlarla oynadığı karşılaşmalarda kayıp yaşamadı, hanesine 12 puan yazdırarak bir maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor, iki teknik direktörün aynı takımlarla oynadığı maçlar baz alındığında Hüseyin Çimşir yönetiminde daha golcü de bir kimliğe büründü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivasspor ile oynadığı maçlarda toplamda 5 gol kaydedebilen bordo-mavili takım, Hüseyin Çimşir yönetiminde aynı rakiplerine karşı 12 gol buldu. Ayrıca Karaman döneminde bu maçlarda kalesinde 6 gol gören Trabzonspor, Çimşir ile çıktığı müsabakalarda ise 4 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı finale yükselen ve yoluna devam eden Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada da golcü bir görüntü veriyor. Bordo-mavililer, Denizlispor ve Erzurumspor ile oynadığı iki aşamalı toplam 4 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

8 MAÇTA 7 GALİBİYETİ VAR, HEDEFİ LİGDE 5’TE 5

Diğer yandan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligin ikinci yarısı itibariyle Trabzonspor’un başında ligde ve kupada çıktığı 8 maçın 7’sini kazanarak takımını hem ligde hem de kupada iddialı pozisyona taşıdı. Ligin ikinci yarısında 4’te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturan Çimşir yönetimindeki bordo-mavili takım, kupada ise 4 maçın 3’ünü kazandı, birinden mağlup ayrılmasına rağmen turu geçmeyi başararak burada da yarı finale yükseldi. Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak olan Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde çıkacağı 5’inci maçında da galibiyetle ayrılarak hem başarılı gidişatını sürdürmeyi, hem de zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

YENİ MALATYASPOR MAÇI 11 MART'TA

Süper Lig’de ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezli deprem nedeniyle Süper Lig’in 19. haftasında ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. 21. haftada kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor’un İzmir’e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

KUZEYİN KRALLARI

Borussia Dortmund’da oynayan Erling Haaland ve Trabzonspor’da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, Norveç’in son yıllarda futbol dünyasına kazandırdığı önemli iki golcü olarak dikkati çekiyor. Sezona Avusturya’nın Salzburg takımında başlayıp devre arasında Alman ekibi Borussia Dortmund’a transfer olan Haaland, çıktığı 29 maçta 39 gol attı.

Trabzonspor’un gol yükünü sırtlayan Sörloth ise oynadığı 33 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı. 19 yaşındaki Haaland ve 24 yaşındaki Sörloth’un performansları, Norveç Milli Takımı’nın uzun süre forvette sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor. Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında PSG’yi 2-1 yendikleri maçta takımının gollerini atan Haaland, bu sezon Devler Ligi’nde 10 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Sörloth ise Trabzonspor’da tüm kulvarlarda 22 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirirken, 1995-96 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze’yi geçeceği düşünülüyor.