Fırtına evinde esmek istiyor

Süper Lig'de son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, 2018 yılında evinde henüz galip gelemedi. Medical Park Stadı'nda 4 maçtır kazanamayan bordo-mavililer, 93 günlük galibiyet özlemine yarın karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor karşısında son vermek istiyor. Son galibiyetini ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor’u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından sahasında oynadığı Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Medipol Başakşehir’e 1-0 ve son olarak Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 4 maçta 2 puan elde ederken 10 puan kaybetti. Bordo-mavililer, evinde oynadığı son 3 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.

EN SON MALATYA'YA YENİLMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesinin ardından ilk karşılaşmasını Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynayan bordo-mavililer, Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. O maçın ardından deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmayan Karadeniz ekibi, sırasıyla Kayserispor (0-0), Sivasspor (1-2), Kasımpaşa (0-3), Kardemir Karabükspor (1-1), Atiker Konyaspor (2-2), Gençlerbirliği (0-0) Aytemiz Alanyaspor (1-2), Akhisarspor (1-3) ile karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, konuk edeceği Malatyaspor engelini kayıpsız geçip, hem taraftarını mutlu etmek hem de 2018 yılında evindeki ilk 3 puanını alarak Avrupa Kupaları'na katılmak için mücadele edecek.

Kadroda istikrar sıkıntısı

Trabzonspor'da, ligde oynanan 25 maçın tamamında forma giyen oyuncu olmadı. Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı 24 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlısı olurken, 23'er maçta forma giyen Okay ile Pereira ikinci sırada yer aldı. Bordo-mavililerde, yarın oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kadroda değişiklikler bekleniyor. Telesel Mobilya Akhisarspor karşısında sakatlığı nedeniyle oynamayan Abdülkadir'in yanı sıra kart cezası biten Hubocan'ın Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Yönetim takımın yanında

Trabzonspor yönetiminin kongre kararı almasının ardından, Muharrem Usta ve yöneticiler görev sürelerini tamamlayana kadar takımı yalnız bırakmamak için önemli mesai harcıyor. Yaşanan sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılması için gayret sarf eden Usta ve yöneticiler, teknik heyetle bir araya gelip idmanları takip ederek takımın moralini üst seviyede tutmak için çaba sarf ediyorlar.