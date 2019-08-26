Fırtına evinde esti

Süper Lig’in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Cemil Usta sezonunun evindeki ilk karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. AEK karşısında mücadele eden kadroyla maça başlayan Bordo-Mavili ekip, henüz 2. dakikada Nwakaeme ile gole çok yaklaştı fakat bu oyuncunun ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. Ekuban’ın 21. dakikada ceza alanı içinde düşürülmesine hakem seyirci kalırken konuk ekibin 25. dakikasında Fofana ile gol arayışında Uğurcan başarılıydı. Maçın ilk yarısında her iki takım da savunmada temkinli oynayıp hızlı geçişlerle gol aramasına rağmen pozisyon bulmakta, ama Trabzonspor, Sosa’nın ustalığında, Abdulkadir Ömür’ün kafa golü ile soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Oyunun geneline baktığımızda konuk Yeni Malatyaspor, orta alanda kurduğu sayısal fazlalığı oyun üstünlüğüne taşıdı ama çabuk oynamaya çalışırken telaşlı oynayınca hücumda etkin olamadı. Buna karşın; sabırlı, ne yaptığını bilen, pas yüzdesi yüksek bir anlayışta adam ve alan savunmasını doğru yapan Trabzonspor, ilk yarının sonunda bulduğu golün avantajıyla ikinci yarıda oyunu istediği gibi yönlendirdi. Üst üste oynadığı maçların yarattığı yorgunluk nedeniyle enerjisini ekonomik kullanmaya özen gösteren Bordo-Mavili oyuncular, yardımlaşmayı üst düzey gerçekleştirince bu dezavantajı da ortadan kaldırdı. Bu avantaj, Bordo-Mavili takıma 3 puanı garantileyen golü de Pereira ile kazandırdı. Savunmada kademe hatası konuk ekibe gol kazandırdıysa da sadece skor değişti.

Oyuncularım özel alkışı hak ediyorlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Malatyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada zor bir süreçten geçen oyuncuları olduğunu ve bunların özel alkışı hak ettiğini söyledi. Malatyasypor’un iyi bir takım olduğunu belirten Karaman, “Bizi zorladıkları gibi her takımı zorlayabilirler. Oyuncularım verdiğimiz görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serpil Usta Ağaoğlu ile yan yana



Trabzonspor’un bu sezon sahasındaki 2. resmi müsabaka da kapalı gişe oynandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Sparta Prag’ı 2-1 yendiği maçın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, aynı ilgiyi Malatyaspor maçında da gösterdi. Maçın biletleri tükenirken tribünlerin tamamı doldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde kendi sahalarında ilk karşılaşma olan Malatyaspor mücadelesini, protokol tribünden, sezona adı verilen efsanevi futbolculardan ‘Dozer’ lakaplı Cemil Usta’nın eşi Serpil Usta ile izledi.

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları sahaya siyah pankart ile çıktı. Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Meydan okumaya geldim

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer sürecinde bordo-mavili taraftarların çok etkili olduğunu belirten İngiliz yıldız, “Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz” dedi

Trabzonspor, bonservissiz olarak kadrosuna dahil ettiği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Daniel herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, aherkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bu çok kolay bir transfer değildi. Bu transferde emek sarf eden, emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi. Yeni transfer Daniel Sturridge ise, “Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum. Trabzonspor’la ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız” şeklinde konuştu. Sturridge, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun talebi üzerine 1000 adet forma satın aldı.