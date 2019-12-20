Fırtına farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Altay’ı 4-1 mağlup etti. İzmir’de oynanan ilk maçı da 2-1’lik skorla kazanan bordo-mavililer, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

9. dakikada sağdan kazanılan kornerde Cenk’in kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti. 29’da Hüsamettin’in sert şutunu Uğurcan son anda kornere çeldi. 47’de Sturridge’nin aşırtma pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban’ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 51. dakikada Avdijaj’ın orta sahadan kendi getirdiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci Emre’nin müdahalesiyle arka direkte Sturridge topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 56’da sağdan savunmanın arkasına sarkan Yusuf Sarı, ceza sahası son çizgisinde indikten sonra yerden ortasında Ekuban skoru 2-0’a getirnen golü attı. 64’de sağdan Yusuf’un kullandığı kornerde Ekuban’ın kafa vuruşunda Sturridge’nin son dokunuşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-0. 71’de Yusuf’un yine sağdan kullandığı kornerde Fernandes’in kafayla topu ağlara gönderdi: 4-0. 83’de Tatos’un penaltı noktasına çıkardığı topu Paixao gelişine kaleye gönderdi: 4-1.

Vedalaşacağımız oyuncular olabilir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR’a önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman’a ilgili yapılan yorum ve haberlere tepki gösten Ağaoğlu, “Bazı sorunlarımız var ama bunlar teknik heyetle bağlantılı değil. Ne zaman doğru işler yapıyoruz bu tür kötü niyetli haberler çıkıyor” dedi. Transfer söylentileriyle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı, “Transferde isimlere takılmaya gerek yok. Bu süreci hocamız Ünal Karaman’la yönetiyoruz. O talep ediyor biz araştırıyor ve ona sunuyoruz. Ekonomik anlamda kendimize uyan oyuncular alacağımız gibi vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir“ diye konuştu. TFF’nin bütçe arttırımıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, “Bu karar çıktığında tepkiyi kendimizden çok ülke futbolu adına verdik. O gün insanlar kendimiz için sandı ama bugün görüyoruzki futbol dünyası yine Trabzonspor’un çizgisine vede doğrusuna geldi” ifadelerini kullandı.

Karaman’dan kupa rotasyonu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ligde son oynadıkları Denizlispor maçına göre Altay karşılaşmasına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth’u kulübeye çeken Karaman, yerine Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban’a şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Hosseini ve Ahmet Canbaz ile idmanda sakatlanan kaleci Erce kadroda yer almadı. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar maça ilgi göstermezken, tribünlerin önemli bölümü boş kaldı.



