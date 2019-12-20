SÜPER LİG

Fırtına farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Altay’ı konuk eden Trabzonspor, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bordo-mavililerin gollerini Sturridge (2), Ekuban ve Fernandes atarken, konuk ekibin sayısı Paixao’dan geldi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinci

Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinci

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Altay’ı 4-1 mağlup etti. İzmir’de oynanan ilk maçı da 2-1’lik skorla kazanan bordo-mavililer, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

9. dakikada sağdan kazanılan kornerde Cenk’in kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti. 29’da Hüsamettin’in sert şutunu Uğurcan son anda kornere çeldi. 47’de Sturridge’nin aşırtma pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban’ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 51. dakikada Avdijaj’ın orta sahadan kendi getirdiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci Emre’nin müdahalesiyle arka direkte Sturridge topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 56’da sağdan savunmanın arkasına sarkan Yusuf Sarı, ceza sahası son çizgisinde indikten sonra yerden ortasında Ekuban skoru 2-0’a getirnen golü attı. 64’de sağdan Yusuf’un kullandığı kornerde Ekuban’ın kafa vuruşunda Sturridge’nin son dokunuşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-0. 71’de Yusuf’un yine sağdan kullandığı kornerde Fernandes’in kafayla topu ağlara gönderdi: 4-0. 83’de Tatos’un penaltı noktasına çıkardığı topu Paixao gelişine kaleye gönderdi: 4-1.

  • Vedalaşacağımız oyuncular olabilir
  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR’a önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman’a ilgili yapılan yorum ve haberlere tepki gösten Ağaoğlu, “Bazı sorunlarımız var ama bunlar teknik heyetle bağlantılı değil. Ne zaman doğru işler yapıyoruz bu tür kötü niyetli haberler çıkıyor” dedi. Transfer söylentileriyle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı, “Transferde isimlere takılmaya gerek yok. Bu süreci hocamız Ünal Karaman’la yönetiyoruz. O talep ediyor biz araştırıyor ve ona sunuyoruz. Ekonomik anlamda kendimize uyan oyuncular alacağımız gibi vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir“ diye konuştu. TFF’nin bütçe arttırımıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, “Bu karar çıktığında tepkiyi kendimizden çok ülke futbolu adına verdik. O gün insanlar kendimiz için sandı ama bugün görüyoruzki futbol dünyası yine Trabzonspor’un çizgisine vede doğrusuna geldi” ifadelerini kullandı.
  • Karaman’dan kupa rotasyonu
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ligde son oynadıkları Denizlispor maçına göre Altay karşılaşmasına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth’u kulübeye çeken Karaman, yerine Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban’a şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Hosseini ve Ahmet Canbaz ile idmanda sakatlanan kaleci Erce kadroda yer almadı. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar maça ilgi göstermezken, tribünlerin önemli bölümü boş kaldı.


Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da
Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüp, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Umut Bulut ile anlaştığını duyurdu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Bulut'un ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayacağını söyledi.Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Umut Bulut ile 1,5 yılık anlaşma imzaladık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun." dedi.466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/bV0Kd74wv6&mdash; BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 19, 2019

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