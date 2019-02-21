Fırtına ikinci yarıda durdu

Trabzonspor, Süper Lig’de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu. Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan topladı. Karadeniz ekibi, 33 puan ile 6. sıraya geriledi. Ligin ikinci yarısında bordo-mavililerle birlikte Kasımpaşa 0, Akhisarspor 1, Antalyaspor 2, Göztepe, Bursaspor ve Ankaragücü 3, Yeni Malatyaspor ise 5 puan topladı. FIFA’dan aldığı transfer yasağı nedeniyle devre arasını transfer yapmayarak geçiren, elindeki oyuncularla yollarını ayıran Trabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan oyuncuların yanında altyapıdan kadrosuna kattığı isimlerle Süper Lig’de mücadele vermeye başladı. Oynadığı futbolun yanı sıra sahada verdiği mücadeleyle beğeni kazanan Karadeniz ekibi, zaman zaman istediği sonuçları alamasa da, genç oyuncularla yoluna devam ediyor olması camiasından büyük bir destek gördü.

ÜST ÜSTE MAÇLAR OYNAYACAK

Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele eden Trabzonspor, kadro derinliğini kaybetmesi nedeniyle ligin ikinci yarısından itibaren rotasyon yapmakta oldukça zorlandı. Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle mevkileri olmamasına rağmen bazı oyuncularını farklı bölgelerde kullanmak zorunda kaldı. Elindeki kısıtlı kadroya sakat isimlerin eklenmesiyle zor durumda kalan deneyimli teknik adam, genç oyuncularına güven aşılayarak mücadele azmini ve futbol anlayışını yeniden takıma kazandırmayı hedefliyor. Üst üste Göztepe ve Kasımpaşa deplasmanlarına gidecek olan Trabzonspor, bu arada ise Ziraat Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor ile 0-0’ın rövanşında karşılaşacak. Sıkıntılı bir sürece girecek olan bordo-mavililer, iki kulvarda kayıp vermeden yoluna devam etmek istiyor.

Novak ve Uğurcan takımla çalıştı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Onazi’nin 3 ila 4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlamasının planlandığını dile getiren Güven, Abdülkadir Ömür’ün ağrılarının azaldığının tespit edildiğini dile getirdi. Alanyaspor maçından sonra sağ kalçasında ağrı şikayeti olan Amiri’de kas yaralanması olduğunu ve tedavisine başlandığını belirten Güven, sağ baldırında ağrı şikayeti olan Ibanez’in yapılan tetkikleri sonrası M. Soleus kasında (arka bacak kası) minimal ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını ifade etti. Sol hamstring (arka uyluk) kasında yaşadığı kas yaralanması sonrası tedavi süreci tamamlanan Uğurcan Çakır’ın kontrollü olarak takımla çalışmalara başladığını söyleyen Güven, sol ayak birinci parmağındaki sakatlığı sonrası tedavisi tamamlanan Novak’ın sakatlığa bağlı şikayetlerinin sonlandığını ve takımla birlikte çalışmalara başladığını belirtti.

Trabzonspor’un Gana asıllı İtalyan futbolcusu Caleb Ekuban, oyuna sonradan girdiği maçlarda takıma daha çok katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, 11’de başladığı maçlarda sadece 1 gol atabilirken, yedek başladığı maçlarda ise 3 gol kaydederek 9 puana katkı sağladı

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Leeds United Kulübü’nden satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Gana asıllı İtalyan futbolcusu Caleb Ekuban, oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda daha golcü performans gösterdi. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon yedek olarak forma giydiği 12 maçta 207 dakikaya 3 gol sığdırırken, ilk 11’de oynadığı 5 maçta 450 dakikada sadece 1 gol kaydetti. Ekuban, ligin 4. haftasında Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı 4-0 yendiği karşılaşmada son 4, ligin 14. haftasında Kayserispor’u deplasmanda yendiği karşılaşmada son 16 dakika, 15. haftada Medical Park’ta Atiker Konyaspor karşısında 3-0 kazandığı karşılaşmada son 21 dakika mücadele ederek birer kez rakip fileleri havalandırdı.

KULÜBEDEN 9 PUAN KATKI

Trabzonspor, Ekuban’ın yedek olarak mücadele ettiği ve gol attığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Galatasaray, Kayserispor ve Konyaspor maçlarından 9 puan elde etti. Ekuban, 41 dakikada 3 gol atmayı başararak takımına önemli katkı sağladı. Ancak ligin son 5 haftasında 90’ar dakika oyunda kalan Ekuban, sadece bordo-mavili takımın sahasında 4-2 kaybettiği Başakşehir maçında 1 gol atarken diğer 4 karşılaşmayı boş geçti. Başakşehir maçında Emre’nin kullandığı serbest vuruşta Ekuban’a çarpan top Trabzonspor ağlarıyla buluştu.