Fırtına koptu

Trabzonspor, 11. hafta maçında evinde ağırladığı Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Alanyaspor’u 1-0 mağlupetti. İki hafta aranın ardından 3 puana ulaşan bordo-mavililer, ligde 3. sıraya çıktı. Ev sahibi takımın golünü penaltıdan Hosseini’den gelirken, İranlı oyuncu bir penaltıdan da faydalanamadı. Zaman zaman gerginleşen ve iki takımın da 10 kişi kaldığı maçın 28. dakikasında Nwakaeme’nin pasında Novak’ın vuruşu Welinton’dan döndü. 36’da Efecan Karaca’nın soldan ortasında Cisse’nin kafa vuruşunu kaleci Uğurcan güçlükle üsten kornere gönderdi. 37’de Ceyhun Gülselam’ın kafa ile aşırdığı topu arka direkte altıpas içindeki Cisse auta attı. 43’de Bakasetas’ın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan’a çarpan top kornere gitti. 45+1’de Sörloth’un soldan kullandığı kornerde Campi’nin gelişine şutunda top üsten auta çıktı. 54’te soldan son çizgiye inen Sörloth’un ortasında Nwakaeme istediği kafa vuruşunu yapamadı. 61’de Cisse’nin çevirdiği topu Fernandes röveşatayla ağlara göndermek istedi ancak Uğurcan’ın kucağında kaldı. 63’te Campos’un eliyle yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi ve 67’de Hosseini topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 68’de soldan gelen ortada Uğurcan topu elinden kaçırdı. Cisse’nin boş kaleye gönderdiği topu Novak çizgi üzerinden son anda çıkardı. 81’de Fernandes’in müdahalesi sonrası hakem ikinci kez Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi. 83’te topun başına geçen Hosseini bu kez kaleci Marafona’yı geçemedi.

Sörloth korkuttu

Alanyaspor maçının son dakikalarında başına darbe alan Trabzonspor’un forveti Alexander Sörloth oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hava topu mücadelesinde başına darbe alan ve bilinç kaybı yaşayan Norveçli golcü sedyeyle oyundan çıkarken, yerine 90+2’de Serkan Asan oyuna dahil oldu. Sörloth, beyin sarsıntısı şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Golcü futbolcunun ciddi birşeyi olmadığı açıklandı.

Uğurcan Çakır cezalı

Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, dünkü maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 81. dakikada Trabzonspor ikinci penaltı atışını kazanırken, Alanyasporlu Fernandes ile Perreira arasında gerginlik yaşandı. Kalesini terkeden Uğurcan da olaya dahil olunca sarı kart gördü. Bu sezon 4. sarı kartını gören genç file bekçisi, 12. haftadaki Ankaragücü maçında görev alamayacak.

Üst düzey mücadele gösterdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir kişi eksik kalmalarına rağmen oyuncularının üst düzey mücadele gösterdiğini ve onun karşılığı olarak da 3 puan aldıklarını söyledi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele etmeleri gereken bir müsabaka oynadıklarını belirterek, “Oyunun başları diyebileceğimiz bir dönemde bir oyuncumuzun atılması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama 11’e 11 oynasaydık da mücadele edecektik. Bir kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdiler ve onun karşılığında 3 puan aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem içinde taraftarımızın devreye girmesi... Sonuna kadar takımın motivasyonunun üst düzeyde kalmasına katkı sağlamasından dolayı onlara kocaman teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Hakemin verdiği kararlara ilişkin bir soru üzerine de Karaman, “Abdulkadir’in pozisyonuna devrede merak ettiğim için baktım. Bana göre pozisyonda topa vuruyor. Futbol oynayanlar bilir ki o pozisyonun devamında o ayağı öyle ortamda koyacağı farklı bir yer olamaz. Yan açıyla geliyor. Takdir hakkını o şekilde kullandı. Spor kamuoyu gerekli şeyleri tartışacaktır. O konu üzerine beni çok fazla olayların içine sokmazsanız çok memnun olurum” şeklinde konuştu. Karaman, Hosseini’nin ikinci penaltıyı kaçırmasına ilişkin ise “İlk penaltıyı attı iyi de bir penaltı attı. Devamında bizim de fikrimiz vardı. Oyuncu iyi hissettiğini ve kullanmak istediğini söyledi. Biz de onun fikrine saygı duyduk. Sorguya çekecekseniz beni çekin. Çünkü kararı veren biziz” dedi.

Bitigen’e tepki

Trabzonspor yöneticileri maç sonrası hakem Abdulkadir Bitigen’in yönetimine tepki gösterdi. Bordo-mavili yöneticilerden Lokman Sadıklar, “Çocuklar elinden geleni yapıyor ama hakemlerin kararlarından tatmin değiliz. Abdulkadir’in pozisyonunda temas var ama önce topa dokunuyor. Sarı kart bile olmazken hazırmış gibi kırmızı gösterdi hemen” diye konuştu. Tuncay Uzunal ise, “Göztepe maçında Sörloth’a yapılan pozisyon verilmedikten sonra verilen kararlara şaşırıyoruz ama söyleyecek bir şey yok” dedi.

Kadınlar maçta örgü ördü



AK Parti Trabzon Kadın Kolları’nca hazırlanan “Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik” projesi kapsamında 40 kadın Trabzonspor-Alanyaspor maçını tribünden izledi. Proje kapsamında tribünlerde yer alan kadınlar bir taraftan maçı izlerken diğer taraftan da yöresel el sanatlarını işledi. Kadın taraftarlar ayrıca tribünde projenin isminin yer aldığı pankartı da açtı.