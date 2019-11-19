SÜPER LİG

Fırtına sil baştan

Süper Lig’e verilen milli arada antrenmanlardan çok sakatlıklara yoğunlaşan Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yaparak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncular

Trabzonsporlu oyuncular

Süper Ligde bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen ve istenilen kadroyla sahaya çıkamayan, buna rağmen zirve yarışı içinde yer alan Trabzonspor’da Ankaragücü maçına yeni bir başlangıç olarak bakılıyor. En son Novak ve Yusuf Sarı’nın sakatlıklarıyla şok yaşayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Ankaragücü maçını kazanarak, zirvede kalmayı ve bu maça bağlı olarak ilk yarıda kalan maçlara daha iddialı ve daha özgüveni yüksek bir yapıda çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

HER MAÇIN ÖNEMİ AYNI

Ankaragücü’nün durumunun kendilerini etkilememesi gerektiğine vurgu yapan başarılı teknik adam, “Bu tür maçlarda puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Sadece büyük olarak nitelendirilen takımları yenerek başarılı olamazsınız. Rakibiniz hangi güçte olursa olsun ciddiye almak zorundasınız. Her maçın önemi bizim için aynı. Sakatlıklarımız dezavantaj görünse de her futbolcu bizim için değerli ve verilen görevi en iyi şekilde yapacak anlayıştadır” diye konuştu.

  • Mikel ve Sturridge 11’e dönüyor
  • Trabzonspor’un hafta sonunda oynayacağı Ankaragücü maçında Daniel Sturridge ve Obi Mikel’in sağlık problemi kalmadığı ve Ünal Karaman’ın forma vermesi halinde oynamalarında bir sorun olmadığı belirtildi. Tedavilerine devam edilen Yusuf Sarı’nın 2, Novak’ın ise 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'da sakatlık şoku
Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray’ın sezon başından bu yana bir türlü yakasını bırakmayan sakatlık kabusu devam ediyor. Mevcut sakat oyuncuların takıma geri dönmesi beklenirken, sarı-kırmızılılar üç kötü haber daha aldı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Hollandalı forvet Ryan Babel, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, son olarak ise Christian Luyindama dün ülkesi Demokratik Kongo’nun maçında sakatlandı. Sakat oyuncular hakkında Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak” denildi. Dün akşam sakatlanan Luyindama’nın sakatlığının durumu ise bugün netleşecek. DURUMLARI İSTANBUL’DA NETLEŞECEKFalcao ve Andone’nin ardından dün de Muslera ve Babel’in sakatlanmasıyla sarsılan G.Saray’da sakatlık kervanına Christian Luyindama da katılınca moraller iyice bozuldu. 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti deplasmanda Gambiya ile karşılaştı. Maç kadrosunda yer alan Luyindama, 65. dakikada sakatlanınca kenara gelmek zorunda kaldı. Her üç oyuncunun da cuma günü Başakşehir ile oynanacak lig maçında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlar kervanında Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda da yer alıyor.KADRO PLANI ALTÜST OLDU Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3-5-2 dizilişi ile çıkan Galatasaray, kalesinde isabetli şut görmeden maçı 2-0 kazandı. Ligde ilk devrenin kalan maçlarında da bu taktiği kullanmak isteyen, fakat Florin Andone ve Ryan Babel’in sakatlanması sarı-kırmızılıların teknik heyetinin elini kolunu bağladı. Falcao’nun da sakatlığının sürmesi sebebiyle elinde sağlam forvet oyuncusu kalmayan teknik heyet, Başakşehir maçında mecburen en uçta ise Adem Büyük’ü oynatmayı planlıyor. Beşiktaş’ta gözler Oğuzhan’da

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