Fırtına sil baştan

Süper Ligde bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen ve istenilen kadroyla sahaya çıkamayan, buna rağmen zirve yarışı içinde yer alan Trabzonspor’da Ankaragücü maçına yeni bir başlangıç olarak bakılıyor. En son Novak ve Yusuf Sarı’nın sakatlıklarıyla şok yaşayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Ankaragücü maçını kazanarak, zirvede kalmayı ve bu maça bağlı olarak ilk yarıda kalan maçlara daha iddialı ve daha özgüveni yüksek bir yapıda çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

HER MAÇIN ÖNEMİ AYNI

Ankaragücü’nün durumunun kendilerini etkilememesi gerektiğine vurgu yapan başarılı teknik adam, “Bu tür maçlarda puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Sadece büyük olarak nitelendirilen takımları yenerek başarılı olamazsınız. Rakibiniz hangi güçte olursa olsun ciddiye almak zorundasınız. Her maçın önemi bizim için aynı. Sakatlıklarımız dezavantaj görünse de her futbolcu bizim için değerli ve verilen görevi en iyi şekilde yapacak anlayıştadır” diye konuştu.

Mikel ve Sturridge 11’e dönüyor

Trabzonspor’un hafta sonunda oynayacağı Ankaragücü maçında Daniel Sturridge ve Obi Mikel’in sağlık problemi kalmadığı ve Ünal Karaman’ın forma vermesi halinde oynamalarında bir sorun olmadığı belirtildi. Tedavilerine devam edilen Yusuf Sarı’nın 2, Novak’ın ise 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.