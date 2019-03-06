Fırtına sonunu getiremiyor

Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesinin ardından Avrupa Kupaları’na katılmak için bütün dikkatini Süper Lig’e veren Trabzonspor, deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında galibiyeti kaçıran taraf oldu. 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2’lik skorla ayrılan bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında önemli puan kayıpları yaşayarak aradığı çıkışı bir türlü yakalayamadı. Karadeniz ekibi ligin ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Trabzonspor, Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlarken, ikinci yarıda ise 4. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısında sahasında Başakşehir’e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Sivasspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında Medical Park’ta 1-0’lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, Galatasaray’a İstanbul’da 3-1, ardından sahasında Alanyaspor’a da 2-0 yenildi. Karadeniz ekibi, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yendikten sonra da önceki gün Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak hedeflediği yükselişi gerçekleştiremedi.

SON DAKİKALARDA GALİBİYETLERİ KAÇIRDI

Trabzonspor, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında Ankaragücü karşısında 2-1 öndeyken 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evinde Bursaspor maçını 1-0 önde getirirken 87 dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş karşısında 2-1 öndeyken 90+6’da yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Son olarak ise 2-1 önde olduğu Kasımpaşa maçını 90. dakikada penaltıdan yediği golle 2-2 bitirdi. Trabzonspor son dakikada yediği goller yüzünden 8 puan kaybetti.

Olcay Şahan’a af yolu

Devre arasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Olcay Şahan’a af yolu göründü. Deneyimli futbolcu ile görüşme yapan Trabzonspor yönetimi, Olcay’a 500 bin Euro indirime gitmesi halinde yeniden takımla çalışmalara başlayacağını bildirdi

Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan ve ligin ikinci yarısında takımdan ayrı olarak çalışmalarını alt yapı tesislerinde sürdüren Olcay Şahan’ın affı gündemde. Trabzonspor Yönetim Kurulu, 31 yaşındaki futbolcuya ücretinde indirime gitmesi halinde yeniden takıma katılabileceğini bildirdi. Yıllık 1 milyon 700 Bin Euro ücret alan Olcay Şahan’dan 500 bin Euro indirim yapmasını isteyen bordo-mavili yönetim kurulu, bu yolla futbolcu ödemelerini biraz daha indirmeyi hedefliyor.

ESKİ TAKIMINA HOCA OLARAK DÖNECEK

Trabzonspor’da yeniden oynamak istediğini yakın çevresine söyleyen Olcay Şahan’ın, Türkiye kariyerini Trabzonspor’da tamamlamak ve 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesinin bitmesiyle Almanya’ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Almanya’da daha önce forma giydiği 3. Lig ekiplerinden Oberliga Nordrhein kulübünde hem futbolculuk hem de teknik adamlıkla futbol yaşantısına devam etmeyi planladığı öğrenilen Olcay Şahan, ücretinde 500 bin Euro indirime gitmesi halinde Trabzonspor’la yeniden çalışmalara başlayacak.

Pereria dönüyor

Trabzonspor’da 5 hafta önce sakatlanan Joao Pereira’dan iyi haber geldi. Portekizli sağ bek düz koşulara başlarken, 27. haftada oynanacak Antalyaspor maçında takıma dönmeye hazırlandığı bildirildi. Pereira’nın gelecek hafta deplasmanda oynanacak Erzurum maçından sonra takımla idmanlara başlaması bekleniyor.