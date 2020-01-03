SÜPER LİG

Fırtınada gemiyi asla terk etmem

Trabzonspor’da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, “9 şiddetindeki fırtınada asla gemiyi terk edip filikaya binmem. Benim görevim bu gemiyi sağlıklı bir şekilde limana getirmektir ve bunu yapmakta kararlıyım” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra Trabzonspor’da yaşanan kaos ortamının yankıları devam ederken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, camianın kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ağaoğlu, Ünal Karaman ile sorun yaşamamasına rağmen gelinen noktanın Trabzonspor adına hoş olmadığını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren Ünal Karaman’ın yanında olduğunu ve birkaç kez bırakmayı düşünmesine rağmen kendisinin engellediğini belirten Ağaoğlu, “Olumlu veya olumsuz tüm gelişmelerden kulüp başkanı olarak sorumlu olan benim. Kulüp başkanıyım ve Konyaspor maçından sonra sadece oynanan futbolla ilgili birkaç şey söyledim. Benim bu söylemlerime karşılık olarak Ünal Karaman’ın böylesine bir cevabı kaldırılacak gibi değildi” şeklinde konuştu.

ÜNAL KARAMAN’A HEP DESTEK OLDUM

Yaşanan bu olaylara takılı kalmamaları gerektiğinin altını çizen Başkan Ağaoğlu, bu süreçte hak etmediği telefonlar ve mesajlar aldığını belirterek, “Ben kulübün maaşlı adamı değil kulüp başkanıyım. Sonuçta değer verdiğim ve her fırsatta destek olduğum bir kişiyle bu şekilde karşı karşıya getirilmeye çalışılmam hoş değil. İnanıyorum ki zaman geçtikçe o kaba cümleleri kullananlar gün gelince söylediklerinden pişmanlık duyacaktır. Eğer amaç Ünal Karaman’ın ayrılığı üzerinden benim gitmemi sağlamak ise, şunu kesin ve net olarak söyleyeyim; 9 şiddetindeki fırtınada asla gemiyi terk edip filikaya binmem. Benim görevim bu gemiyi sağlıklı bir şekilde limana getirmektir ve bunu yapmakta kararlıyım” dedi.

YAN YANA OLACAĞIMIZDAN EMİNİM

Camianın kişiler üzerinde yoğunlaşmaması gerektiğini de belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, “Camianın öncelikle huzuru yeniden inşa etmesi gerekiyor. Trabzonspor büyük bir kulüp ve büyük bir camiadır. Başkanı ve yönetimi dirayetli olmak zorundadır ve bunun gereği yapılmıştır. Bu takımın başarılı olması ve şampiyonluğa ulaşması en büyük arzumuzdur. Değişen sadece teknik sorumlumuzdur, hedeflerimizde ve çalışma tempomuzda hiçbir değişiklik yoktur. Üzgün müyüm? Evet. Ama hala kırgınlık ve yılgınlığım yok. Trabzonspor, şu anda taraflı tarafsız her kesimin beğendiği lider bir kulüptür. Bu noktaya gelmek için yaptıklarımız ortadadır. Trabzonspor kaygısı taşıyan herkesin bu kulübün ve takımın yanında olacağına inanıyorum. İkinci yarıda da yan yana olacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

  • Bir veya iki oyuncu daha alacağız
  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports’a verdiği röportajda transfer çalışmaları ve bordo-mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana yaşanılan sakatlıklara rağmen iyi sonuçlar aldıklarını belirten Ağaoğlu, “Tüm zorluklara rağmen zirveden kopmayan bir takımımız var. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktık. Bazı şanssız puanlar kaybetmemize rağmen puan sıralamasındaki yerimizden memnunuz. Alt üst takımlar arasında 3-6 puanlık bir fark var. Ligin ikinci yarısında takımların yapacağı hazırlıklar, hamleler ligin sonucunu belirleyecek” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili formayı giyen Badou Ndiaye transferiyle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı, “Badou ile ile prensipte anlaştık. Ücretiyle alakalı açıklamayı yarın (bugün) yapacağız. Opsiyon maddesi de olacak. Sörloth’u da öyle aldık. Oyuncuyu takıma uyumuna göre değerlendirip opsiyonu kullanıyoruz. Badou’nun opsiyon hakkı bizde olacak” dedi. Takıma takviye yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de açıklamada bulunan Ahmet Ağaoğlu, “Kulübün yapısına göre bir ya da iki oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Mevcut bütçemiz yani 12 milyon TL’lik bir harcama yapabilme olanağımız var. Trabzonspor’a fayda sağlayabilecek ve takıma faydalı olabilecek oyuncu olursa transfer yapacağız” diye konuştu.
  • İstikrar abideleri Sörloth ve Nwakaeme
  • Trabzonspor’a sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan Aleksander Sörloth, ilk yarıda 17 maçın tamamında görev yaparak en fazla süre alan oyuncu oldu. İlk yarıda bin 511 dakika sahada kalan başarılı forveti, 17 maçta bin 496 dakika ile Anthony Nwakaeme takip etti. Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut, Muhammet Akpınar ve Ogenyi Onazi ise ligde süre alamadı. Trabzonspor, ilk 17 haftada 35 gol atarken en golcü oyuncu da Norveçli futbolcu Alexander Sörloth oldu. Ligde 12 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, Alanyasporlu Cisse ile gol krallığında ilk sırayı paylaştı. Sörloth’u en fazla süre alan oyuncular sıralamasında olduğu gibi Nwakaeme 5 golle izledi. Sörloth ve Nwakaeme, bordo-mavili takımın gollerin yarısına yakınını kaydetti. Karadeniz ekibinde Sturridge 4, Yusuf Sarı 3, Sosa 2, Abdülkadir Ömür, Joao Pereira, Caleb Ekuban, Filip Novak, Donis Avdijaj, Majid Hosseini ve Abdulkadir Parmak da birer kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında 2 rakip oyuncu da kendi kalesine gol kaydetti.

Kapısından 12 yaşında girdiği Trabzonspor'da teknik direktör oldu
Kapısından 12 yaşında girdiği Trabzonspor'da teknik direktör oldu

Futbola 1991 yılında Trabzonspor altyapısından başlayan Hüseyin Çimşir, 1997-1998 sezonunda Trabzonspor'da Özkan Sümer tarafından profesyonel yapılarak A takım forması giydi. Bordo-mavili ekip dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor'da oynayan Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı.26'sı A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giyen Hüseyin Çimşir, 2009-2010 sezonunda Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşadı.Teknik adamlık kariyeriİlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı'nda görev alan Hüseyin Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptı. Daha sonra Fatih Tekke ile Kayseri Erciyesspor'da çalışan Hüseyin Çimşir, Osmanlıspor, İttifak Holding Konyaspor da yine Mustafa Reşit Akçay ile çalıştı. Geçen sezon başında Ünal Karaman ile Trabzonspor'da ilk kez göreve başlayan Hüseyin Çimşir, Karaman'ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasında yer aldı.Bordo-mavililerin "yerlinin yerlisi" 12. teknik direktörüHüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapmıştı.Antalya kampıyla görevine başlayacakTrabzonspor'da Hüseyin Çimşir, Antalya kampı ile görevine başlamış olacak. Çimşir, 5 Ocak'ta takımın başında yer alarak ilk teknik direktörlük deneyimine de Trabzonspor'da başlayacak. Geçen sezon sonunda UEFA Pro Lisans diplomasını alan Hüseyin Çimşir, 2009 yılında Trabzonspor'dan Bursaspor'a transfer olduğu dönemin ardından 11 yıl sonra teknik direktör olarak kulüpte görev yapacak.Hırçın yapısıyla dikkati çekiyorHüseyin Çimşir, kulübedeki hırçın yapısıyla da dikkati çekiyor. Bordo-mavili takımın teknik adamı, bu sezon Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 karşılaşmada yedek kulübesinde 4 kez sarı kartla cezalandırıldı. Hüseyin, 1 sarı kartı UEFA Avrupa Ligi'nde 3 sarı kartı da lig maçlarında yedi.Üreten kulüp vurgusuHüseyin Çimşir, geçen sezon Trabzonspor dergisine yaptığı açıklamada, üreten kulüp vurgusuna dikkati çekmişti. Çimşir, "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze, fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten bir kulüp haline gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.Ndiaye ile çalıştıHüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın ara transferde anlaşmaya vardığı Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile daha önce çalışmıştı. Çimşir, Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptığı sırada Ndiaye de bu takımın başarısı için ter dökmüştü.

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