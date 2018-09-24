Fırtına’da kale erken düşüyor

Süper Lig’de ilk 6 haftada 7 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor’un kalesi ilk yarılarda düştü.

Bordo-mavililer, ligin ilk 6 haftasında sadece bir maçta kalesini gole kapatabilirken, 8 gol yiyerek savunmada kötü performans ortaya koydu. Karadeniz ekibi, toplam 8 golün 6’sını maçların ilk yarısında kalesinde görerek önemli puan kayıpları yaşadı. Trabzonspor, ligin ilk haftasındaki Başakşehir, ikinci haftasındaki Sivasspor, üçüncü haftadaki Ankaragücü, beşinci haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, dün oynanan Göztepe müsabakasında ise 2 olmak üzere ilk yarılarda 6 gol yedi. Bordo-mavililer, Başakşehir ve Ankaragücü karşılaşmalarında birer olmak üzere ikinci yarılarda ise kalesinde 2 gol gördü.

Trabzonspor’un kaptanı Onur Kıvrak sezona kötü başlangıç yaptı. Bordo-mavili takımın kalecisi, ilk 6 haftanın 5’inde kalesinde gol gördü. Onur, sadece ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında kalesini kapatabilirken, bu sezon 8 gole engel olamadı. Sezon öncesinde Uğur, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Okay Yokuşlu gibi savunma oyuncularıyla yollarını ayıran ve stoper transferini geciktiren Trabzonspor, bu mevkide istikrar sağlayamadı.

Yeni sezon öncesi yurt dışı kampında stoper eksikliği nedeniyle maçlarda bazen kalecilerden bu mevkide yararlanan Karadeniz ekibi, bu sıkıntıyı sezon başında da hissetti.