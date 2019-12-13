Fırtına’dan tatsız veda

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, Basel deplasmanından mağlubiyetle döndü: 2-0. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren bordo-mavililer, genç oyucularla mücadele ettiği maçta Widmer ve Stocker’in gollerine engel olamadı. Trabzonspor, 1 puanla grubu sonuncu bitirdi. 13. dakikada Avdijaj’ın şutunu kaleci kornere gönderdi. 16’da Abdulkadir Parmak’ın köşe vuruşunda Fernandes’in kafa vuruşunda, Basel savunması çizgi üzerinde tehlikeyi önledi. 21’de Zuffi’nin soldan kullandığı kornarda Cabral’ın kafa şutunda, kaleci Erce’den dönen topu arka direkteki Widmer filelere gönderdi: 1-0. 57’de sol çaprazda topla buluşan Pululu’nun vuruşu üst direkten geri döndü. 67’de savunma arkasına sarkan Okafor’un vuruşunu Erce kurtardı. 72’de Campi ile Abdulkadir’in anlaşmazlığının ardından topu kapan Basel hızlı hücuma çıktı. Sol kanattan Okafor’un getirdiği topa kaleci Erce müdahale etti, ardından Stocker boş kaleye gönderdi: 2-0. 76’da sol kanattan yapılan ortayı Muhammed karşılamak isterken top, gol çizgisine yakın giderek az farkla kornere çıktı. Gruptaki diğer maçta Getafe, Krasnodar’ı 3-0 yenerek 2. sırada gruptan çıktı.

Onazi ve Ekuban döndü

Trabzonspor genç oyunculardan kurulu kadro ile Basel karşısına çıktı. Bordo-mavili takımda geçen sezon 23 Aralık 2018’de ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Ogenyi Onazi, yaklaşık bir yıl sonra formasına kavuştu. Lide son 2 maçta son bölümlerinde görev yapan Ekuban da ilk kez 11’de forvette sahaya çıktı. Trabzonspor’da kaptanlık pazu bandı ise Abdulkadir Parmak taktı. İsviçre ve çevre ülkelerden gelen Türk taraftarlar, maça büyük ilgi gösterirken, karşılaşma sırasında terör örgütü yandaşlarının açtığı pankartı topladı. İsviçre polisi de terör yandaşlarını stat dışına çıkardı.

Mücadele iyi sonuç kötü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mücadeleden memnun olduğunu sonuçlara üzüldüğünü söyledi. Karaman maçtan sonra yaptığı açıkmamada, “Grupta son derece değerli kaliteli takımlar vardı. Onlarla kendimizi test ettik. Genç oyuncularımızı tecrübelendirdik. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Tabi ki sonuçlar bizi üzdü” dedi. Bu sezon yaşadıkları sıkıntılar olduğunu hatırlatan Karaman, “Bazı bölgeler içerisinde çok zorlandık. İnşallah önümüzdeki yıl Trabzonspor, bunu farklı noktalara taşıyacaktır. Forma rekabeti içinde belirlediğimiz bazı bölgeler var. Sayın başkan ve yönetime gerekli raporları sunuyoruz. Onların mutlaka hazırlıkları olacak ki o rekabetin kora kor gelişecek. Transfer dönemi katkı sağlayacaksa görüp şahitlik edeceksiniz” ifadelerini kullandı.



