Fırtına’nın dersi Prag

Trabzonspor’da Avusturya kampının ardından verilen 3 günlük izin sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarının geri kalanını Trabzon’da yapacak olan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında karşılaşacakları Sparta Prag maçına hazırlanacak. İlk karşılaşmayı 8 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Lig başlamadan moral motivasyonumuzu ve öz güvenimizi arttırma adına önemli bir maç oynayacağız. Deplasmanda alacağımız avantajlı bir skorla evimize dönmek istiyoruz” dedi.

İDEAL KADROYU KURACAĞIZ

Sezon öncesinde alt yapı futbolcularının da katılımıyla kadronun fazla geniş olduğu eleştirilerini de yanıtlayan Karaman, “Evet kadromuz geniş. Alternatifli bir kadromuz olmasına rağmen eksiklerimiz var. Fakat bunu mazeret görmüyoruz. Elimizde ki oyuncularla en ideal takımı sahaya sürerek başarılı olmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta yapacağımız çalışmalarla da Sparta Prag maçının ideal kadrosunu oluşturup müsabakayı oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Milliler için erken mesai

Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer John Obi Mikel sağlık kontrolünden geçtikten sonra dünü antrenman yaparak gaçirdi. Sağlık kontrolleri tamamlanan oyuncular teknik direktör Ünal Karaman tarafından kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalıştı. Her iki oyuncu da bugün başlayacak 3. etap hazırlık döneminde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Trabzonspor’dan TESOB’a ziyaret



Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti. Bordo-mavililerin genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, “Herkesin elinden geldiği ölçüde kulübe sahip çıkmasını, destek vermesini bekliyoruz. Yönetim olarak gayretli şekilde çalışıyoruz ve herkesin bu çabaya el vermesini bekliyoruz” diye konuştu. TESOB Başkanı Metin Kara ise, “Trabzonspor’umuza imkanlar ölçüsünde destek olmak herkesin boynunun borcudur” dedi.