Spor Max Verstappen yeniden şampiyon
F1

Max Verstappen yeniden şampiyon

Formula 1'de Japonya Grand Prix'sini zirvede tamamlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, bitime 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Formula 1 2022de kim şampiyon oldu?
Japonya'daki yarış, yoğun yağış nedeniyle ıslak zeminde yapıldı.

Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenen ve sağanak altında başlayan yarış, 3. turda kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarışın yapılması için konan 3 saatlik zaman kısıtlamasının tamamlanmasına 45 dakika kala yeniden başlayan 28 turluk mücadeleyi ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 12. kez podyumun zirvesine çıktı.

Bu zaferin ardından 366 puana ulaşan, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 113 puana çıkaran 25 yaşındaki Verstappen, bitime 4 yarış kala üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu garantiledi.

Hollandalı pilot, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Aryton Senna, Alain Prost, Jack Brabham, Juan Manuel Fangio ve Alberto Asari'nin ardından üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 11. sürücü oldu.

Son turlarda Red Bull pilotu Sergio Perez'i arkasında tutmaya çalışan ve damalı bayrağı ikinci sırada geçen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son virajda pist dışına çıkması nedeniyle aldığı 5 saniyelik cezanın ardından ikinciliği Meksikalı Perez'e bıraktı.

Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si 23 Ekim'de koşulacak.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 366 puan
  • 2. Sergio Perez (Meksika): 253
  • 3. Charles Leclerc (Monako): 252
  • 4. George Russell (Büyük Britanya): 207
  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

  • 1. Red Bull: 619
  • 2. Ferrari: 454
  • 3. Mercedes: 387
  • 4. Alpine: 143
  • 5. McLaren: 130
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz
belli oldu

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları çekildi.
Hayali gerçek oluyor

Hayali
gerçek oluyor

Fenerbahçe'de parlayan Emre Mor, A Milli Takım yolunda.
Forma savaşı

Forma savaşı

Galatasaray'da 5 isim dışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Üç puan tek golle

Üç puan tek golle

​Beşiktaş, Tayyip Talha'nın golüyle Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Ümraniyespor-Kayserispor

Ümraniyespor-Kayserispor
'Derbide yok'

'Derbide yok'

​Beşiktaş'ta Romain Saiss Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Valerien Ismael<br>zemine dikkat çekti

Valerien Ismael
zemine dikkat çekti

​Beşiktaş teknik direktörü, 1-0'lık Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.
Enteresan anlar

Enteresan anlar

​Giresunspor - Beşiktaş maçında Süper Lig'in en karmaşık pozisyonu yaşandı.
Antalyaspor kayıp

Antalyaspor kayıp

​Antalyaspor, evinde ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Manchester City maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Gözyaşlarına <br>hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

​Süper Lig ekibinde sakatlık şoku.
'Savaşçı bir takımız'

'Savaşçı bir takımız'

Manolis Siopis, Trabzonspor dergisine konuştu.
'İlk defa böyle <br>bir skor görüyorum'<br>

'İlk defa böyle
bir skor görüyorum'

​Sakaryaspor'un hocası farklı mağlubiyeti değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.