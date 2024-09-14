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Spor

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı olan Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

18:51 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Piastri, Leclerc, Sainz
Piastri, Leclerc, Sainz

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 41.365 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.


Charles Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'sinde üst üste 4'üncü, kariyerinde ise 26'ncı pole pozisyonunu elde etti.


Monakolu sürücünün 0.321 saniye arkasında yer alan Avustralyalı sürücü Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.440 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.


Azerbaycan Grand Prix'si, yarın TSİ 14.00'te koşulacak.



#Formula 1
#F1
#Azerbaycan
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