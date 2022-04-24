Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4'üncü yarışı, İtalya Imola'da koşuldu. Emilia Romagna Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışta liderliği rakiplerine kaptırmadı ve sezonun kendisi ve takımı adına 2'nci zaferini elde etti. İkincilik koltuğunu Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez alırken, 3'üncü ise McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris oldu.

Yarışta en hızlı turun getirdiği bir puanı ise yine yarışın kazananı Max Verstappen aldı.

Ferrari zorladı

Ferrari'nin şampiyona lideri pilotu Charles Leclerc, yarışa 2'nci sırada start vermesine rağmen startta yerini kaptırırken, uzun süre 3'üncü götürdüğü yarışta yaptığı kaza sonrasında gerileyerek Grand Prix'yi 6'ncı sırada noktaladı. Ferrari'nin bir diğer pilotu İspanyol Carlos Sainz ise yarışın ilk turunda Daniel Ricciardo'dan aldığı darbe sonucunda pistten çıktı ve yarış dışı kaldı.

Emilia Romagna Grand Prix'sinde oluşan sıralama şu şekilde:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Sergio Perez (Red Bull)

3- Lando Norris (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

6- Charles Leclerc (Ferrari)

7- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

8- Sebastian Vettel (Aston Martin)

9- Kevin Magnussen (Haas)

10- Lance Stroll (Aston Martin)

11- Alexander Albon (Williams)

12- Pierre Gasly (AlphaTauri)

13- Lewis Hamilton (Mercedes)

14- Esteban Ocon (Alpine)

15- Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16- Nicholas Latifi (Williams)

17- Mick Schumacher (Haas)

18- Daniel Ricciardo (McLaren)

Yarışı tamamlayamadı - Fernando Alonso (Alpine)

Yarışı tamamlayamadı - Carlos Sainz (Ferrari)

Pilotlar ve takımlar sıralamasında liderler değişmedi

REKLAM

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 3 sıra ise şöyle şekillendi:

Pilotlar

1- Charles Leclerc (Ferrari) - 86 puan

2- Max Verstappen (Red Bull) - 59 puan

3- Sergio Perez (Red Bull) - 54 puan

Takımlar

1- Ferrari - 112 puan

2- Red Bull - 99 puan

3- Mercedes - 77 puan