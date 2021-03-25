Formula 1'de 2022 reformu öncesi son sezon

2017 kurallarıyla ortaya çıkan otomobillerin son sezonu olacak 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası, yeni takımlar ve yeni yüzlerin yanı sıra tanıdık isimlerin dönüşünü de izleme fırsatı sunacak. Takım mühendislerinin, 4 yıl önceki kural değişikliğinden itibaren gösterdiği gelişimle F1 tarihinin en hızlısı haline gelen araçların dönemi, yarış içindeki geçiş sayısının azalması sebebiyle 2022'de kapanacak.

Seyir zevkini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısıyla ilgili radikal değişiklikler yapmakta buldu. 2017'de temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen F1 otomobillerinin, 2020'de son kez pistlere çıkması planlanıyordu. Fakat yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını, kural değişikliğinin 2022’ye sarkmasına yol açtı.

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F1 yönetimi, 2022 reformu öncesindeki son sezonu daha heyecanlı kılmak için de bazı kural değişikliklerine gitti.

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Uzun ömürlü lastikler için yere basma gücünden feragat edildi

Organizasyonun lastik tedarikçisi Pirelli, daha dayanıklı lastikler üretmek adına kolları sıvadı. İtalyan firma, bunun mümkün olabilmesi için otomobillerin ürettiği yere basma kuvvetinin düşürülmesini talep etti. Bu nedenle 2021 otomobillerinde tabanın, arka lastiklerin önündeki kısmı daraltıldı ve taban üstündeki yarıklar yasaklandı. Difüzörün üstündeki kanatçıklar 5, arka fren kanallarındaki kanatçıklar ise 4 santimetre kısaltıldı.

Mercedes’in geçen sezon kullandığı ve DAS (çift eksenli yönlendirme) adını verdiği sistem yasaklandı. Mercedes sürücüleri, bu sayede ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirebiliyordu. Motorların asgari ağırlığının 145’ten 150 kiloya yükseltilmesiyle araçların ağırlığı da 746’dan 752 kiloya çıktı.

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Daha önce takımlara bırakılan lastik setleri kullanımı da standart hale getirildi. Önceki yıllarda hangi hamurdan, kaç set lastik kullanacağına takımlar karar veriyordu. Fakat bu sezonki yarışlarda tüm takımlar, 2 set sert, 3 set orta, 8 set yumuşak hamurlu lastik kullanacak. Rekabetin artması amacıyla getirilen harcama limiti kuralı da bu sezon yürürlüğe girdi. Buna göre takımların Ar-Ge ve üretim bütçesi 145 milyon doları geçemeyecek. Üst sınır, 2022’de 140, 2023’te ise 135 milyon dolara düşecek.

Yarış sayısı 23’e çıktı

Yeni sezonun 28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacağı 2021'deki yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 23'e yükseldi. Geçen yıl olduğu gibi Kovid-19 kaynaklı iptaller yaşanmazsa Hollanda, 1985'ten bu yana, Suudi Arabistan ise tarihinde ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Otomobiller, revize edilen 2020 programında yer alan Imola ve Portimao pistlerinin yanı sıra geçen yılki yarışların iptal edildiği Monaco, Interlagos, Albert Park gibi şampiyonayla özdeşleşmiş pistlere de çıkacak.

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Alonso ve Schumacher isimleri geri döndü

Kanadalı pilot Lance Stroll'un babası Lawrance Stroll'un ortakları arasında yer aldığı konsorsiyumun sahibi olduğu Racing Point takımı, Aston Martin adını aldı. Cyril Abiteboul'un, geçen sezonun sonunda takım direktörlüğünden ayrıldığı Renault da 2021’den itibaren Alpine ismiyle mücadele edecek.

Alpine takımının kadrosuna kattığı 2005 ve 2006 şampiyonu Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından Formula 1’e dönecek. 39 yaşındaki İspanyol pilot, son olarak McLaren takımıyla 2018’de F1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher de 2021'den itibaren Haas takımında yarışacak. Böylece Schumacher soyadı, 2012 Brezilya Grand Prix'sinden beri ilk defa şampiyonada yer alacak.

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2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası, 2020 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Mick Schumacher, kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle vücudunun büyük bölümü felç kalan babasının ilk yarışından (1991 Belçika Grand Prix) 30 yıl sonra F1 kariyerine adım atacak. 22 yaşındaki Alman pilotun takım arkadaşı, bir diğer çaylak sürücü Nikita Mazepin olacak. Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 22 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı. 2020 Formula 2 sezonunu üçüncü sırada bitiren 20 yaşındaki Japon Yuki Tsunoda ise AlphaTauri takımıyla F1’e “merhaba” diyecek.

Tanıdık yüzler, farklı takımlarda yarışacak

Red Bull takımıyla 2010’dan 2013’e kadar üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ancak Ferrari’de beklentileri karşılayamayan Sebastian Vettel, kariyerine Aston Martin’de devam etme kararı aldı.

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McLaren'deki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Carlos Sainz, Ferrari ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. McLaren, Sainz'dan boşalan koltuğu, 7 yarış birinciliği bulunan ve son iki sezondur Renault'da mücadele eden Daniel Ricciardo ile doldurdu.

2021’in son transferi ise Red Bull takımından geldi. Son 7 yıldır yarıştığı Racing Point takımındaki koltuğunu Sebastian Vettel'e kaybeden Sergio Perez, Max Verstappen’in yeni takım arkadaşı oldu.

F1 kariyerinde 10 kez podyuma çıkan Perez, son sıraya düştüğü 2020 Sakhir Grand Prix'sinde kariyerinin ilk birinciliğini alarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Mercedes testlerde iyi görünmedi

Takımlar ve pilotlar klasmanında arka arkaya 7 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes için hazırlık dönemi pek iyi geçmedi.

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Mercedes ile sözleşmesi 2020 sezonu sonunda biten yıldız sürücü Lewis Hamilton arasındaki görüşmeler, 2 ay sürdü. F1'deki ilk şampiyonluğunu McLaren’de yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton’ın, 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk yaşadığı Mercedes ile yalnızca bir yıllık anlaşma yapması, kafaları karıştırdı. Alman üreticinin yeni aracı W12, önceki yıldan farklı olarak 6 yerine 3 gün süren ve İspanya yerine Bahreyn’de yapılan sezon öncesi testlerinde iyi sinyaller vermedi.

304 turla testlerin pistte en az kalan takımı olan Mercedes, bu alanda zirvede yer aldığı 2020’de günlük 150 tur atmıştı. Valtteri Bottas'ın direksiyonda olması gereken ilk gün sabah seansını, vites kutusu arızası yüzünden neredeyse tamamen kaçıran Mercedes, Hamilton'ın görev saati içindeki ilk günün akşam seansında ise kum fırtınası yüzünden sağlıklı veri toplayamadı.

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Mercedes’in motor ve şanzıman sağladığı Aston Martin’in de benzer arızalar sebebiyle 314 tur atabilmesi, dayanıklılık sorularını beraberinde getirdi. Hamilton ve Bottas, aracın sürüşünden memnun olmadıklarını da testler boyunca ifade etti. Bottas, yeni otomobilin arka tarafının oynak ve hata affetmez olduğunu söyledi. Benzer şeyleri dile getiren Hamilton, hem cumartesi hem de pazar günü spin attı.

#F1'de 2021 sezonunun ilk yarışına 1 hafta kaldı.⏳pic.twitter.com/vUOWO9VWie — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 21, 2021

Red Bull’da moraller yerinde

Geçen sezon takımlar klasmanını Mercedes’in arkasında 2. sırada bitiren Red Bull-Honda, kendi adına belki de son yılların en iyi test performansını sergiledi. Bu sezonun sonunda F1’den ayrılacak Honda, 2022 için geliştirdiği motor projesini öne almıştı. Red Bull’un yeni aracı RB16B’nin, Mercedes motorlu otomobillerden geri kalmayan düzlük hızı, Japon üreticinin kayda değer bir güç artışı elde ettiğinin ipuçlarını verdi.

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Virajlarda da daha stabil gözüken ve pistte geçirdiği 369 tur süresince herhangi bir arızayla karşılaşmayan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Verstappen, 1 dakika 28.960 saniyeyle testlerin en hızlı turuna imza attı. Red Bull’un alt takımı AlphaTauri-Honda ise 422 turla 2021 sezon öncesi testlerinin pistte en fazla kalan takımı unvanını, Alfa Romeo ile paylaştı.

Turbo hibrit çağının başladığı 2014’ten beri Mercedes’e zıt bir tasarım felsefesi olan Red Bull’un oluşturduğu olumlu izlenim, Mercedes'in yıllardır başarılı olan düşük rake açısı (otomobilin arka tarafının yerle arasındaki yükseklik) formülünün, 2021 değişikliklerinden olumsuz etkilenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Mercedes ve 2020 aracıyla (Racing Point RP20) onun tasarımını adeta kopyalayan Aston Martin dışındaki takımlar, yüksek rake açısı konseptini benimsiyor. Bu öngörünün doğruluk payı olup olmadığını zaman gösterecek.

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#F1'de 2021'in ilk yarışına sadece 5 gün kaldı. Büyük sahne, 28 Mart'ta Bahreyn'de start alıyor.pic.twitter.com/LgLWy67EER — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 23, 2021

Ferrari soru işareti

Formula 1’in ilk sezonu 1950’den bu yana düzenlenen tüm şampiyonalara katılan tek takım olan Ferrari, geçen yıl taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Takımlar klasmanında 6. olan İtalyan ekibi, 10. tamamladığı 1980 sezonundan beri en kötü derecesini aldı. 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari, testlerde hızlı turlar atmak yerine otomobili anlamaya ve yarış simülasyonlarına odaklandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA), yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılmasını zorunlu kılmasının ardından düzlüklerde rakiplerinden bariz biçimde yavaş kalan Ferrari, bu sezon için yeni bir motor üretti.

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Ferrari, 2021 sezonundan itibaren yürürlüğe giren handikap kuralı gereği şampiyonayı ilk 5’te bitiren rakiplerine göre yeni aracının gelişimi için rüzgar tünelinde daha fazla zaman geçirdi. SF21 adındaki yeni aracı için tanınan geliştirme haklarını, arka süspansiyon ve vites kutusu için kullanan takım, otomobilin motor muhafazası, ön kanadı, yanlardaki aero parçaları ve burnundaki değişikliklerle dikkati çekti.

Testlerde 404 tur atarak sağlamlık konusunda geçer not alan Ferrari'nin takım direktörü Mattia Binotto, bu sezon 3’üncülük hedeflediklerini söyledi. Geçen sezonun 3’üncüsü McLaren’in, Mercedes motoru kullanmaya başlaması, Aston Martin, Alpine ve testlerde etkileyici bir performans gösteren AlphaTauri düşünüldüğünde Ferrari’nin işi hiç de kolay olmayacak.

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