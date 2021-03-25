Spor Formula 1de 2022 reformu öncesi son sezon
F1

Formula 1'de 2022 reformu öncesi son sezon

2017'de kurallar gereği temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen Formula 1 otomobilleri, 2022'deki radikal değişiklikler öncesi son kez pistlere çıkacak.

Haber Merkezi AA
Formula 1de 2022 reformu öncesi son sezon
Formula 1

2017 kurallarıyla ortaya çıkan otomobillerin son sezonu olacak 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası, yeni takımlar ve yeni yüzlerin yanı sıra tanıdık isimlerin dönüşünü de izleme fırsatı sunacak. Takım mühendislerinin, 4 yıl önceki kural değişikliğinden itibaren gösterdiği gelişimle F1 tarihinin en hızlısı haline gelen araçların dönemi, yarış içindeki geçiş sayısının azalması sebebiyle 2022'de kapanacak.

Seyir zevkini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısıyla ilgili radikal değişiklikler yapmakta buldu. 2017'de temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen F1 otomobillerinin, 2020'de son kez pistlere çıkması planlanıyordu. Fakat yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını, kural değişikliğinin 2022’ye sarkmasına yol açtı.

F1 yönetimi, 2022 reformu öncesindeki son sezonu daha heyecanlı kılmak için de bazı kural değişikliklerine gitti.

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Uzun ömürlü lastikler için yere basma gücünden feragat edildi

Organizasyonun lastik tedarikçisi Pirelli, daha dayanıklı lastikler üretmek adına kolları sıvadı. İtalyan firma, bunun mümkün olabilmesi için otomobillerin ürettiği yere basma kuvvetinin düşürülmesini talep etti. Bu nedenle 2021 otomobillerinde tabanın, arka lastiklerin önündeki kısmı daraltıldı ve taban üstündeki yarıklar yasaklandı. Difüzörün üstündeki kanatçıklar 5, arka fren kanallarındaki kanatçıklar ise 4 santimetre kısaltıldı.

Mercedes’in geçen sezon kullandığı ve DAS (çift eksenli yönlendirme) adını verdiği sistem yasaklandı. Mercedes sürücüleri, bu sayede ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirebiliyordu. Motorların asgari ağırlığının 145’ten 150 kiloya yükseltilmesiyle araçların ağırlığı da 746’dan 752 kiloya çıktı.

Daha önce takımlara bırakılan lastik setleri kullanımı da standart hale getirildi. Önceki yıllarda hangi hamurdan, kaç set lastik kullanacağına takımlar karar veriyordu. Fakat bu sezonki yarışlarda tüm takımlar, 2 set sert, 3 set orta, 8 set yumuşak hamurlu lastik kullanacak. Rekabetin artması amacıyla getirilen harcama limiti kuralı da bu sezon yürürlüğe girdi. Buna göre takımların Ar-Ge ve üretim bütçesi 145 milyon doları geçemeyecek. Üst sınır, 2022’de 140, 2023’te ise 135 milyon dolara düşecek.

Yarış sayısı 23’e çıktı

Yeni sezonun 28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacağı 2021'deki yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 23'e yükseldi. Geçen yıl olduğu gibi Kovid-19 kaynaklı iptaller yaşanmazsa Hollanda, 1985'ten bu yana, Suudi Arabistan ise tarihinde ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Otomobiller, revize edilen 2020 programında yer alan Imola ve Portimao pistlerinin yanı sıra geçen yılki yarışların iptal edildiği Monaco, Interlagos, Albert Park gibi şampiyonayla özdeşleşmiş pistlere de çıkacak.

Verstappen'den Hamilton'a: Daha ne kadar yarışacaksın?
OYNAT 00:21
Verstappen'den Hamilton'a: Daha ne kadar yarışacaksın?
RTL kanalı düzenlediği etkinlikte, Formula 1 pilotlarının sezonun şampiyonu Lewis Hamilton'a soru sormasını istedi. En dikkat çekici soru, Aston Martin Red Bull Pilotu Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, İngiliz meslektaşına daha ne kadar F1'de yarışacaksın? Bizim işimizi zorlaştırıyorsun' sorusunu sordu.


Alonso ve Schumacher isimleri geri döndü

Kanadalı pilot Lance Stroll'un babası Lawrance Stroll'un ortakları arasında yer aldığı konsorsiyumun sahibi olduğu Racing Point takımı, Aston Martin adını aldı. Cyril Abiteboul'un, geçen sezonun sonunda takım direktörlüğünden ayrıldığı Renault da 2021’den itibaren Alpine ismiyle mücadele edecek.

Alpine takımının kadrosuna kattığı 2005 ve 2006 şampiyonu Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından Formula 1’e dönecek. 39 yaşındaki İspanyol pilot, son olarak McLaren takımıyla 2018’de F1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher de 2021'den itibaren Haas takımında yarışacak. Böylece Schumacher soyadı, 2012 Brezilya Grand Prix'sinden beri ilk defa şampiyonada yer alacak.

2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası, 2020 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Mick Schumacher, kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle vücudunun büyük bölümü felç kalan babasının ilk yarışından (1991 Belçika Grand Prix) 30 yıl sonra F1 kariyerine adım atacak. 22 yaşındaki Alman pilotun takım arkadaşı, bir diğer çaylak sürücü Nikita Mazepin olacak. Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 22 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı. 2020 Formula 2 sezonunu üçüncü sırada bitiren 20 yaşındaki Japon Yuki Tsunoda ise AlphaTauri takımıyla F1’e “merhaba” diyecek.

Tanıdık yüzler, farklı takımlarda yarışacak

Red Bull takımıyla 2010’dan 2013’e kadar üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ancak Ferrari’de beklentileri karşılayamayan Sebastian Vettel, kariyerine Aston Martin’de devam etme kararı aldı.

McLaren'deki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Carlos Sainz, Ferrari ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. McLaren, Sainz'dan boşalan koltuğu, 7 yarış birinciliği bulunan ve son iki sezondur Renault'da mücadele eden Daniel Ricciardo ile doldurdu.

2021’in son transferi ise Red Bull takımından geldi. Son 7 yıldır yarıştığı Racing Point takımındaki koltuğunu Sebastian Vettel'e kaybeden Sergio Perez, Max Verstappen’in yeni takım arkadaşı oldu.

F1 kariyerinde 10 kez podyuma çıkan Perez, son sıraya düştüğü 2020 Sakhir Grand Prix'sinde kariyerinin ilk birinciliğini alarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Mercedes testlerde iyi görünmedi

Takımlar ve pilotlar klasmanında arka arkaya 7 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes için hazırlık dönemi pek iyi geçmedi.

Mercedes ile sözleşmesi 2020 sezonu sonunda biten yıldız sürücü Lewis Hamilton arasındaki görüşmeler, 2 ay sürdü. F1'deki ilk şampiyonluğunu McLaren’de yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton’ın, 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk yaşadığı Mercedes ile yalnızca bir yıllık anlaşma yapması, kafaları karıştırdı. Alman üreticinin yeni aracı W12, önceki yıldan farklı olarak 6 yerine 3 gün süren ve İspanya yerine Bahreyn’de yapılan sezon öncesi testlerinde iyi sinyaller vermedi.

304 turla testlerin pistte en az kalan takımı olan Mercedes, bu alanda zirvede yer aldığı 2020’de günlük 150 tur atmıştı. Valtteri Bottas'ın direksiyonda olması gereken ilk gün sabah seansını, vites kutusu arızası yüzünden neredeyse tamamen kaçıran Mercedes, Hamilton'ın görev saati içindeki ilk günün akşam seansında ise kum fırtınası yüzünden sağlıklı veri toplayamadı.

Mercedes’in motor ve şanzıman sağladığı Aston Martin’in de benzer arızalar sebebiyle 314 tur atabilmesi, dayanıklılık sorularını beraberinde getirdi. Hamilton ve Bottas, aracın sürüşünden memnun olmadıklarını da testler boyunca ifade etti. Bottas, yeni otomobilin arka tarafının oynak ve hata affetmez olduğunu söyledi. Benzer şeyleri dile getiren Hamilton, hem cumartesi hem de pazar günü spin attı.

Red Bull’da moraller yerinde

Geçen sezon takımlar klasmanını Mercedes’in arkasında 2. sırada bitiren Red Bull-Honda, kendi adına belki de son yılların en iyi test performansını sergiledi. Bu sezonun sonunda F1’den ayrılacak Honda, 2022 için geliştirdiği motor projesini öne almıştı. Red Bull’un yeni aracı RB16B’nin, Mercedes motorlu otomobillerden geri kalmayan düzlük hızı, Japon üreticinin kayda değer bir güç artışı elde ettiğinin ipuçlarını verdi.

Virajlarda da daha stabil gözüken ve pistte geçirdiği 369 tur süresince herhangi bir arızayla karşılaşmayan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Verstappen, 1 dakika 28.960 saniyeyle testlerin en hızlı turuna imza attı. Red Bull’un alt takımı AlphaTauri-Honda ise 422 turla 2021 sezon öncesi testlerinin pistte en fazla kalan takımı unvanını, Alfa Romeo ile paylaştı.

Turbo hibrit çağının başladığı 2014’ten beri Mercedes’e zıt bir tasarım felsefesi olan Red Bull’un oluşturduğu olumlu izlenim, Mercedes'in yıllardır başarılı olan düşük rake açısı (otomobilin arka tarafının yerle arasındaki yükseklik) formülünün, 2021 değişikliklerinden olumsuz etkilenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Mercedes ve 2020 aracıyla (Racing Point RP20) onun tasarımını adeta kopyalayan Aston Martin dışındaki takımlar, yüksek rake açısı konseptini benimsiyor. Bu öngörünün doğruluk payı olup olmadığını zaman gösterecek.

Ferrari soru işareti

Formula 1’in ilk sezonu 1950’den bu yana düzenlenen tüm şampiyonalara katılan tek takım olan Ferrari, geçen yıl taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Takımlar klasmanında 6. olan İtalyan ekibi, 10. tamamladığı 1980 sezonundan beri en kötü derecesini aldı. 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari, testlerde hızlı turlar atmak yerine otomobili anlamaya ve yarış simülasyonlarına odaklandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA), yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılmasını zorunlu kılmasının ardından düzlüklerde rakiplerinden bariz biçimde yavaş kalan Ferrari, bu sezon için yeni bir motor üretti.

Ferrari, 2021 sezonundan itibaren yürürlüğe giren handikap kuralı gereği şampiyonayı ilk 5’te bitiren rakiplerine göre yeni aracının gelişimi için rüzgar tünelinde daha fazla zaman geçirdi. SF21 adındaki yeni aracı için tanınan geliştirme haklarını, arka süspansiyon ve vites kutusu için kullanan takım, otomobilin motor muhafazası, ön kanadı, yanlardaki aero parçaları ve burnundaki değişikliklerle dikkati çekti.

Testlerde 404 tur atarak sağlamlık konusunda geçer not alan Ferrari'nin takım direktörü Mattia Binotto, bu sezon 3’üncülük hedeflediklerini söyledi. Geçen sezonun 3’üncüsü McLaren’in, Mercedes motoru kullanmaya başlaması, Aston Martin, Alpine ve testlerde etkileyici bir performans gösteren AlphaTauri düşünüldüğünde Ferrari’nin işi hiç de kolay olmayacak.

Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist: Dünyanın en popüler pistleri hangileri?
FOTOĞRAF 6
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Türkiye Grand Prix – İstanbul Park: İstanbul Park pisti F1 pilotlarını heyecanlandıran pistlerden biri. 2005 yılında ilk yarışın düzenlendiği pistteki 8. virajın ünü tüm F1 severler tarafından biliniyor. Bu viraj hem uzunluğu hem de yüksek G kuvvetine maruz bırakması sebebiyle pilotlar için zorlayıcı oluyor. Bu pistin araba yarışları tarihinde nadir görülen bir özelliği de var. Diğer pistlerin aksine burada araçlar ters yönde ilerliyorlar.
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Monako Grand Prix - Circuit de Monaco: 1950 yılında F1 listesine girdiğinden beri aynı kalan Monako pisti, şehrin dar sokaklarının trafiğe kapatılmasıyla oluşuyor. Neredeyse her pilotun hayali burada podyuma çıkmak. Monako'daki kıyı şeridinde ve şehir içinde konumlanması sebebiyle yarışı teknelerden ve evlerinden takip edenleri görebilirsiniz. Monako’nun çoğu virajı geçişi imkânsız hale getiriyor. Ayrıca dar yolları da araçların olması gerekenden çok daha yavaş gitmesine yol açıyor. Öyle ki araçların hızı 50 kilometreye kadar düşebiliyor.
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İtalya Grand Prix - Autodromo Nazionale di Monza: Formula 1 pistlerinin en uzunlarından biri olan Monza, Milano’nun 20 km yukarısında konumlanıyor. Motor sporu etkinliklerinin düzenlediği en eski pistlerden biri olan Monza’da ilk yarış 1921 yılında yapıldı. 1980 yılındaki yenileme dışında her sene yarışılan pist, efsanevi Ferrari takımının “mabedi” olarak biliniyor. Bu yüzden burada Ferrari pilotlarının podyumları muhteşem bir coşkuyla kutlanıyor. Ayrıca burası en hızlı pist olarak da kayıtlara geçmiş. 2020 yılında düzenlenen yarışta Mercedes’ten Lewis Hamilton F1 tarihinin en hızlı turu rekorunu burada kırdı.
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Belçika Grand Prix – Spa-Francorchamps: Formula 1’in en uzun pisti olan Spa-Francorchamps, en heyecanlı yarışların yaşandığı yer olarak biliniyor. Valon Bölgesi’nin Stavalot beldesinde bulunan pistte ilk yarış 1925 yılında düzenlenmiş. En eski pistlerden biri olan Spa’nın şekli ve teknik özellikleri yıllar içerisinde değiştirilip geliştirilmiş. Kalkış hızının önemli olduğu pistteki yarışlarda pilotlar tüm yeteneklerini sergileyebiliyor. Özellikle “Eau Rouge” hem en can alıcı hem de sıralamaya en çok etki eden viraj. Burası motor sporlarındaki en önemli ve ikonik viraj olarak görülüyor.
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Britanya Grand Prix – Silverstone: Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist olan Silverstone, takımlar için ayrı bir yere sahip. Bu pistte yarış olan hafta sonları festival tadında geçiyor. Monako’nun aksine burada geçişler ve sıralama değişiklikleri sıklıkla görülüyor. Silverstone bir yarış pistinde olabilecek neredeyse tüm teknik özelliklere aynı anda sahip. Bu özellikleri burada yarışı izlemeyi daha keyifli hale getiriyor. Britanya Grand Prix’in düzenlediği hafta sonunda tüm takımlar hava durumuna normal zamandan daha çok dikkat etmek zorundalar.
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Silverstone
Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist: Dünyanın en popüler pistleri hangileri?
Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan ve motor sporlarının en prestijli yarışlarından biri olan Formula 1™, 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek. İçinde bulunduğumuz gündem sebebiyle seyircisiz düzenlenmesine karar verilen Formula 1 yarışlarına dünyada 5 ayrı kıtadan birçok ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Intercity İstanbul Park'ta yarışı canlı yayınlarda 100 bin kişinin takip etmesi öngörülüyor. Bundan hareketle dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini sizin için derledik. Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist olan Britanya Grand Prix – Silverstone'da haberimizde.


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