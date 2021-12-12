Spor Formula 1de Dünya Şampiyonu Max Verstappen
F1

Formula 1'de Dünya Şampiyonu Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen sezonu şampiyon tamamladı ve ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Hamilton ise 'En fazla yarış kazanan F1 pilotu' unvanını ele geçiremedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1de Dünya Şampiyonu Max Verstappen
Max

Heyecan dolu 2021 Formula 1 sezonunun son durağı Abu Dhabi'nin Yas Marina pistiydi. Final yarışına Max Verstappen ile Lewis Hamilton puan puana girdi.

Son saniyelerine kadar heyecanın dorukta olduğu mücadeleyi Max Verstappen kazandı ve Formula 1'de ilk kez dünya şampiyonu oldu. Lewis Hamilton ise 8. şampiyonluk için çıktığı yarışı kaybetti ve 'Formula 1'in en fazla yarış kazanan pilotu' unvanını ele geçiremedi.

Son anlar nefes kesti

Yarışın büyük bir çoğunluğunu Hamilton önde geçirdi fakat 53. turda Williams pilotu Nicholas Latifi aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bu olayın ardından bitime yaklaşık 5 tur kala güvenlik aracı piste çıktı. 4 tur pistte kalan güvenlik aracı, son turda pistten ayrıldı. Verstappen, son turda Hamilton'ı geriden gelerek geçti ve yarışı kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kimi Raikkonen veda etti

Abu Dhabi GP'de son yarışına çıkan Kimi Raikkonen fren arızası nedeniyle yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı ve Formula 1 kariyeri böylece bitmiş oldu. Finlandiyalı pilot, son yarışını tamamlayamadı.

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