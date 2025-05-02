Formula 1'de sıradaki yarış Miami'de!

Formula 1’de sezonun 6. yarışı ABD’de gerçekleştirilecek. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Miami Pisti’nde 57 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00’te yapılacak. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2023 yılında 1:29.708 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen gerçekleştirdi.