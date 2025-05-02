Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Formula 1'de sıradaki yarış Miami'de!

Formula 1'de sıradaki yarış Miami'de!

09:442/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı.
Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı.

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Miami Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sezonun 6. yarışı ABD’de gerçekleştirilecek. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Miami Pisti’nde 57 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00’te yapılacak. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2023 yılında 1:29.708 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen gerçekleştirdi.


Geride kalan 5 yarışı McLaren pilotu Oscar Piastri üst üste 2, toplamda 3, aynı takımdan Lando Norris ile Red Bull’dan da Max Verstappen 1’er kez kazandı.


Miami Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99 puan

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 87 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 73 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 47 puan


Takımlar

1- McLaren: 188 puan

2- Mercedes: 111 puan

3- Red Bull: 89 puan

4- Ferrari: 78 puan

5- Williams: 25 puan

#Formula 1
#Miami GP
#F1
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/1 sonuçları açıklandı! 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınav sonuç ekranı