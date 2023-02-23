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Spor

Formula 1'de sezon öncesi test sürüşleri başladı

Formula 1'de 2023 sezonun başlamasına 2 haftadan az bir süre kalırken, sezon öncesi 3 gün sürecek test dönemi başladı. Tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:16 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yeni aracıyla Max Verstappen.

Yeni aracıyla Max Verstappen.

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix, Bahreyn'in Sakhir Pisti'ndeki yarış ile başlayacak.


Sezon öncesi Bahreyn'e gelen pilotlar, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayan testlere sırayla çıkarak, yeni arabalarının durumunu görüyor. Testlerden önce takımlar araçları başlangıç noktasına getirerek sezon öncesi tanıtımlar için çekimler yaptırdı.



Pilotlar araçlar hakkında geri bildirimlerde bulunurken Pierre Gasly, "Araçta her şey iyi görünüyor. Oldukça güçlü" ifadelerini kullandı. Testler esnasında Mercedes pilotu 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Red Bull'un yeni aracı RB 19'u yakından izlerken objektiflere takıldı.



Son iki dünya şampiyonu Max Verstappen, test seansında 1.32.959 yaparak hem 1.33 barajının altına indi, hem de seansı lider tamamladı.



Aston Martin'de bisiklet antrenmanı sırasında sakatlanan Lance Stroll'ün yerine antrenmanlara çıkan Felipe Drugovich, yolda kalırken seans bir süre kırmızı bayraklar nedeniyle durdu. Daha sonra açıklama yapan takım patronu Mike Krack, "Felipe Drugovich, elektronik bir sorun nedeniyle yolda kaldı. Daha sonra sorunu çözdük" dedi.



Formula 1 kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri ise Ferrari'nin yeni SF-23'ünün burun kısmının düzlüklerde içe doğru çöküyor olması oldu. Virajlarda ise çöken kısım eski haline geri dönüyor. İtalyan takım daha sonra bunun kasıtlı olarak yapılmadığını belirtti.


#Bahreyn
#Formula 1
#Grand Prix
43 dakika önce
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Formula 1'de sezon öncesi test sürüşleri başladı
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