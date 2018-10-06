Forvet sıkıntısı devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi elemelerine başladığı 26 Temmuz’dan beri lig ve Avrupa’da 15 maç yapan Beşiktaş, bunların 9’unu kazanırken 3’ünde berabere kaldı ve 3’ünde de mağlup oldu. 15 maçta rakip filelere 30 gol atan Şenol Güneş’in öğrencileri kalesinde 14 gol gördü. Siyah-beyazlı takımda en büyük sıkıntı santrfor olarak duruyor. Gollerin büyük bölümünün santrforlar yerine diğer oyunculardan gelmesi özellikle kaybedilen maçlarda mevcut golcülerin sorgulanmasına sebep oldu. Larin, sadece Torshavn’a İstanbul’da 3 gol atarken, görev aldığı diğer 7 maçta gol atamadı. Vagner Love da Torshavn ve Kayserispor’a 1’er gol attı. Dikkat çeken bir başka nokta ise maç kurtaran tek santrforun ayrılan Negredo olması.

OCAK’A KADAR DEVAM EDECEK

6 golü olan Babel’in ve 5 golü olan Pepe’nin santrforlardan daha çok gol attığı bir ortamda kaybedilen maçların faturasının büyük bir bölümü santrforlara kesiliyor. Beşiktaş puan kaybettiği sürece bu durumun yaşanmaya devam edeceği de kesin görünüyor. Ara transfere kadar mevcut golcülerle devam etmek zorunda olan siyah-beyazlıların, ocak ayında hücuma takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş, Negredo’yu ağustosta satamadığı için, transfer süresinin dolması nedeniyle, yeni golcü alamamıştı.

Karius gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ikinci hafta maçında İsveç ekibi Malmö’nün Beşiktaş’ı 2-0 yenmesi İsveç basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, “Malmö kazandı” başlıklı haberinde, Malmö taraftarlarının, Beşiktaş kalecisi Karius’a geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti. “Malmö’ye para kazandıran güzel galibiyet” başlığını atan Expressen gazetesi ise İsveç ekibinin, yıldızlar topluluğu Beşiktaş’ı yenmenin sevincini yaşadığını aktardı. İsveç devlet televizyonu SVT de “Malmö’den çok konuşulacak galibiyet” başlığını kullandı. Öte yandan Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius’un yediği hatalı gol İngiliz basınında da yer buldu. Daily Mail, “Liverpool taraftarları, Karius’un Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarını hala unutamadı ve Alman kalecinin şanssızlıklar serisi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş’ta kiralık oynayan Karius, Malmö ile oynanan Avrupa Ligi maçının 53. dakikasında ceza sahasına kesilen orta yön değiştirip kaleye yönelirken ön direkte topu tokatlayarak dışarı gönderemeyince golü yedi” dedi. İtalyan basını, “Beşiktaş, Karius’un yediği hatalı golle büyük şok yaşadı. Tıpkı Liverpool’un geçen sezon yaşadığı gibi” ifadesini kullandı.

Dış saha kabusu geri geldi

Beşiktaş’ın bu sezonki sıkıntılarından birisi de deplasman kabusu olacak gibi. Geçen sezon ligde deplasman maçlarında çok fazla puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Avrupa macerasında Bayern Münih maçı haricinde başarılı olmuştu. Ligde aldığı 5 yenilginin tamamını ve berabere kaldığı 8 maçın da 5’ini deplasmanda yaşayan Beşiktaş, bu sezon da 7 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü. Deplasmanda sadece Avrupa elemesinde B36 Torshavn’ı ve ligde Bş.Bld. Erzurumspor’u yenen siyah beyazlılar, Avrupa’da LASK Linz ve Malmö’ye mağlup oldu. Ligdeki deplasmanlarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, diğer beraberliğini de yine Avrupa maçı olan Partizan karşısında almıştı. Ligin 8. haftasında yine deplasmana çıkacak olan siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak. Üstelik 2-0 kaybettiği Avrupa deplasmanından sadece 2 gün sonra.

Konya’ya as kadro

Teknik direktör Şenol Güneş, Konya’da puan kaybı yaşamamak için as kadroyu sahaya sürecek. Malmö’ye karşı Quaresma, Babel, Oğuzhan ve Tolgay’ı dinlendiren Atiba’yı ise UEFA listesine yazmadığı için mecburiyetten oynatamayan Güneş, bu oyuncuların 4’ünü Konya’da sahaya sürecek. Defans hattını değiştirmesi beklenmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü’nün; Gökhan Gönül-Pepe-Vida ve Caner’den oluşacak dörtlünün önünde Atiba-Medel veya Atiba-Oğuzhan ikilisini oynatması bekleniyor. Güneş bu tercihi Konya’da yapılacak son idmanda belirleyecek. Hücum bölgesinde Quaresma ve Ljajic’in yeri garanti olurken, Babel’in santrforda mı, yoksa sol kanatta mı görev yapacağı yine akıllarda soru işareti olarak duruyor. Babel’in sol kanatta oynaması halinde santrforda Vagner Love’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Babel santrfora geçerse sol kanatta oynayacak isim yine Lens olacak. Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor karşısındaki muhtemel onbirinin Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner-Atiba-Oğuzhan (Medel)-Quaresma-Ljajic-Babel-Vagner Love şeklinde olması bekleniyor.