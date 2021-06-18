Forvette ilk sıra Vedat Muriqi

Golcü futbolcu Serdar Dursun’u kadrosuna katan Fenerbahçe forvet hattına kaliteli bir golcü daha transfer etmek istiyor. Listenin ilk sırasında eski golcüsü Vedat Muriqi var.

Sarı-lacivertliler Lazio’da bekleneni veremeyen Kosovalı forveti kiralamak için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor, Lazio’yu Vedat Muriqi konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Muriqi dönmek istiyor

Sürekli oynayacağı bir takımda forma giymek isteyen ve 1 sene daha kaybetmek istemeyen Vedat Muriqi de yeniden Fenerbahçe’ye dönmek istiyor. Kosovalı golcü başarılı olduğu Fenerbahçe’ye dönerek eski formunu yakalamak ve İtalya’ya bu şekilde dönmenin planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalya kariyerindeki ilk golünü kaydetti.pic.twitter.com/YwwA8T7Yxt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 27, 2021