Spor Forvette ilk sıra Vedat Muriqi
TRANSFER

Forvette ilk sıra Vedat Muriqi

Fenerbahçe, İtalya'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi'yi kiralamak için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Forvette ilk sıra Vedat Muriqi
Serie A'da çıktığı 27 maçta sadece 1 gol atabildi.

Golcü futbolcu Serdar Dursun’u kadrosuna katan Fenerbahçe forvet hattına kaliteli bir golcü daha transfer etmek istiyor. Listenin ilk sırasında eski golcüsü Vedat Muriqi var.

Sarı-lacivertliler Lazio’da bekleneni veremeyen Kosovalı forveti kiralamak için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor, Lazio’yu Vedat Muriqi konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Muriqi dönmek istiyor

Sürekli oynayacağı bir takımda forma giymek isteyen ve 1 sene daha kaybetmek istemeyen Vedat Muriqi de yeniden Fenerbahçe’ye dönmek istiyor. Kosovalı golcü başarılı olduğu Fenerbahçe’ye dönerek eski formunu yakalamak ve İtalya’ya bu şekilde dönmenin planlarını yapıyor.

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