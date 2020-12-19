LİGUE 1

Fransız kulübü Lille'i kim satın aldı?

Milli futbolcuların formasını giydiği Lille satıldı: İki isimle yollar ayrıldı

Merlyn Partners şirketi, Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Lille'i satın aldı. Devir sonrası başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, performanslarıyla Lille'in en önemli futbolcuları arasında yer alıyor.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, performanslarıyla Lille'in en önemli futbolcuları arasında yer alıyor.

Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.

Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi.

Kulübün başkanlığına, daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.

Lille satılıyor: Bizim Çocuklar ile yollar ayrılacak mı?
Lille satılıyor: Bizim Çocuklar ile yollar ayrılacak mı?

Milli futbolcuların formalar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransa'nın Lille kulübü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem Ligue 1'de hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı sonuçlarla gündemden düşmeyen Fransız Kulübü, ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreç geçirdiği için el değiştirecek.Kulübü Merlyn Partners satın alacakFransız basınında yer alan haberlere göre; Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi olan başkan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Kulübün 200 milyon euro borcunu ödeyecek olan Parnters, başkan Lopez'in elindeki hisseleri de alarak kulübün kontrolünü tamamen kendi üstüne alacak. Haberlerin detayında verilen bilgilere göre Merlyn Partners'in kulübü yatırım amaçlı olarak aldığı ve Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlayacak.Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Lille'den ayrılacak mı?Kulübün el değiştirmesinden sonra Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu sezon Bizim Çocuklar gösterdikleri başarılı performansla Lille'i sırtlayan isimler arasında yer aldılar. Burak Yılmaz 18 maçta 8 gol ve 4 asistle oynarken, Yusuf Yazıcı 20 maçta 11 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Zeki Çelik ise 13 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.Avrupa'dan birçok takımın Yusuf ve Zeki'nin peşinde olduğu biliniyor. Gelecek olarak transfer tekliflerinin miktarına bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızların Lille'den ayrılması söz konusu.Transfermarkt verilerine göre Lille'in Türk yıldızlarının piyasa değerleri ise yaklaşık olarak şu şekilde:Zeki Çelik - 20 Milyon euroYusuf Yazıcı - 13 milyon euroBurak Yılmaz - 1.5 Milyon euroFransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan⚽ #YusufYazıcı &#39;ayın golü&#39;nü attı🌪 İngiltere’de #CengizÜnder fırtınası esiyor🌟 #AtabeyÇiçek, Belçika’da göz kamaştırıyor👏 #Melihİbrahimoğlu Avrupa Ligi’nde alkış topladı👀 Hepsi ve daha fazlası #BizimÇocuklar’da [🇹🇷]📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/QeJdzRJGT1&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2020

Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan
Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan

Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. Burak Yılmaz ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu.Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.Dijon-Lille maç özetini izlemek için tıklayınAvrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri

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