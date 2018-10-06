Frey: Finalde onlarla karşılaşmak rüya gibi olur

Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Michael Frey, İsviçre basınından Blick'in sorularını yanıtladı. Genç futbolcunun röportajından öne çıkanlar şöyle:

Kendini Fenerbahçe'de baskı altında hissediyor musun?

Evet, öteki türlü kendimi değiştiremezdim. Kendime gerçekleştirmek istediğim büyük hedefler koydum.

Bunlar neler?

Fenerbahçe formasıyla başarılı olmak ve milli takıma çağrılmak. bu benim uzun zamandan beri hedefim. Bunun için çok çalışıyorum.

Zürich'ten iyi ayrılmadın, oynamayı reddettin...

Gidişimden dolayı tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Zürich'te harika bir yıl geçirmiştim. Ayrılışım dışında her şey çok güzeldi.

Neden bu kadar kızgındın?

Çünkü medyadan Zürich ile Fenerbahçe'nin görüşmeleri sonlandırdığını öğrenmiştim. Daha önce anlaşmışlardı ve çok mutluydum ancak daha sonra büyük bir fırsatı kaçıracağımı hissettim.

Eski takımın hakkında ne düşünüyorsun?

Zürich bu sezon yeniden şampiyon olabilir. Avrupa Ligi'nde de iyi bir performans gösterebilir.

Finalde Zürich'le Fenerbahçe karşılaşabilir mi?

Bu bir rüya olurdu. Zürich'e karşı oynamak isterdim.