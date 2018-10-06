SÜPER LİG

Michael Frey: Finalde Zürich ile karşılaşmak rüya gibi olurdu

Frey: Finalde onlarla karşılaşmak rüya gibi olur

Fenerbahçe'nin İsviçreli genç golcüsü Michael Frey verdiği röportajda gelen bir soru üzerine, Avrupa Ligi finalinde eski takımı Zürich'le karşılaşmanın rüya gibi olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frey, Fenerbahçe formasıyla henüz gol atamadı.

Frey, Fenerbahçe formasıyla henüz gol atamadı.

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı / AA

Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Michael Frey, İsviçre basınından Blick'in sorularını yanıtladı. Genç futbolcunun röportajından öne çıkanlar şöyle:

Kendini Fenerbahçe'de baskı altında hissediyor musun?

  • Evet, öteki türlü kendimi değiştiremezdim. Kendime gerçekleştirmek istediğim büyük hedefler koydum.

Bunlar neler?

  • Fenerbahçe formasıyla başarılı olmak ve milli takıma çağrılmak. bu benim uzun zamandan beri hedefim. Bunun için çok çalışıyorum.

Zürich'ten iyi ayrılmadın, oynamayı reddettin...

  • Gidişimden dolayı tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Zürich'te harika bir yıl geçirmiştim. Ayrılışım dışında her şey çok güzeldi.

Neden bu kadar kızgındın?

  • Çünkü medyadan Zürich ile Fenerbahçe'nin görüşmeleri sonlandırdığını öğrenmiştim. Daha önce anlaşmışlardı ve çok mutluydum ancak daha sonra büyük bir fırsatı kaçıracağımı hissettim.

Eski takımın hakkında ne düşünüyorsun?

  • Zürich bu sezon yeniden şampiyon olabilir. Avrupa Ligi'nde de iyi bir performans gösterebilir.

Finalde Zürich'le Fenerbahçe karşılaşabilir mi?

  • Bu bir rüya olurdu. Zürich'e karşı oynamak isterdim.

Frey'in menajerinden flaş açıklama
Frey'in menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Zurich'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Michael Frey'in menajeri, BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan'ın oyuncuyla ilgili sözlerine cevap verdi.Skorer'e konuşan menajer Gateano Gallianza, İsviçreli golcünün hakkındaki iddialarla ilgili şunları ifade etti:Frey'in tek yetkili menajeri benim ve transfer sürecinde Erzurumspor'la kontağım olmadı. Frey için Zurich Kulübü 4-5 milyon euro bonservis istiyordu, oyuncuyu bırakma niyetinde değillerdi. Erzurum'a saygı duyuyorum ama bu parayı nasıl ödeyeceklerdi? Frey, İsviçre'den ayrılacak ise Türkiye'nin büyük kulüplerine gidebilirdi. Fenerbahçe de bu kulüplerden biri. Bu iddiaların nasıl çıktığını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Haberlerin nasıl çıktığını anlamış değilim.Mevlüt Doğan: Frey'i beğenmedik

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