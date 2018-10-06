Frey: Finalde onlarla karşılaşmak rüya gibi olur

Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Michael Frey, İsviçre basınından Blick'in sorularını yanıtladı. Genç futbolcunun röportajından öne çıkanlar şöyle:
Kendini Fenerbahçe'de baskı altında hissediyor musun?
- Evet, öteki türlü kendimi değiştiremezdim. Kendime gerçekleştirmek istediğim büyük hedefler koydum.
Bunlar neler?
- Fenerbahçe formasıyla başarılı olmak ve milli takıma çağrılmak. bu benim uzun zamandan beri hedefim. Bunun için çok çalışıyorum.
Zürich'ten iyi ayrılmadın, oynamayı reddettin...
- Gidişimden dolayı tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Zürich'te harika bir yıl geçirmiştim. Ayrılışım dışında her şey çok güzeldi.
Neden bu kadar kızgındın?
- Çünkü medyadan Zürich ile Fenerbahçe'nin görüşmeleri sonlandırdığını öğrenmiştim. Daha önce anlaşmışlardı ve çok mutluydum ancak daha sonra büyük bir fırsatı kaçıracağımı hissettim.
Eski takımın hakkında ne düşünüyorsun?
- Zürich bu sezon yeniden şampiyon olabilir. Avrupa Ligi'nde de iyi bir performans gösterebilir.
Finalde Zürich'le Fenerbahçe karşılaşabilir mi?
- Bu bir rüya olurdu. Zürich'e karşı oynamak isterdim.
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