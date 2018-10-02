Frey'in menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Zurich'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Michael Frey'in menajeri, BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan'ın oyuncuyla ilgili sözlerine cevap verdi.

Skorer'e konuşan menajer Gateano Gallianza, İsviçreli golcünün hakkındaki iddialarla ilgili şunları ifade etti:

Frey'in tek yetkili menajeri benim ve transfer sürecinde Erzurumspor'la kontağım olmadı. Frey için Zurich Kulübü 4-5 milyon euro bonservis istiyordu, oyuncuyu bırakma niyetinde değillerdi. Erzurum'a saygı duyuyorum ama bu parayı nasıl ödeyeceklerdi? Frey, İsviçre'den ayrılacak ise Türkiye'nin büyük kulüplerine gidebilirdi. Fenerbahçe de bu kulüplerden biri. Bu iddiaların nasıl çıktığını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Haberlerin nasıl çıktığını anlamış değilim.