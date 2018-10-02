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Michael Frey'in menajeri: Erzurumspor​'la kontağım olmadı

Frey'in menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe forması giyen genç golcü Frey'in menajeri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, "Frey bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik" sözlerine yanıt verdi.

Haber Merkezi Diğer
Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.

Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.

Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan / AA

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Zurich'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Michael Frey'in menajeri, BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan'ın oyuncuyla ilgili sözlerine cevap verdi.

Skorer'e konuşan menajer Gateano Gallianza, İsviçreli golcünün hakkındaki iddialarla ilgili şunları ifade etti:

  • Frey'in tek yetkili menajeri benim ve transfer sürecinde Erzurumspor'la kontağım olmadı. Frey için Zurich Kulübü 4-5 milyon euro bonservis istiyordu, oyuncuyu bırakma niyetinde değillerdi. Erzurum'a saygı duyuyorum ama bu parayı nasıl ödeyeceklerdi? Frey, İsviçre'den ayrılacak ise Türkiye'nin büyük kulüplerine gidebilirdi. Fenerbahçe de bu kulüplerden biri. Bu iddiaların nasıl çıktığını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Haberlerin nasıl çıktığını anlamış değilim.

Mevlüt Doğan: Frey'i beğenmedik
Mevlüt Doğan: Frey'i beğenmedik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.Teknik direktör değişikliğinin ardından takımın çok iyi bir yola gireceğine inandığını söyleyen Doğan, “Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu."Frey bize teklif edildi"Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey’in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Transfer döneminde Frey bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık” ifadelerini kullandı.

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