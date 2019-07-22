SÜPER LİG

Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu oyunculardan hangisini satayım, nasıl satayım? O kadar kolay bir şey değil. Yani futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil” ifadelerini kullandı. Forvet transferini bitireceklerini kaydeden başkan Ağaoğlu, “Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu (Ortada)

Ahmet Ağaoğlu (Ortada)

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcu satarak para kazanacakları sezonun bu sezon olmadığını söyledi. Başkan Ağaoğlu, Avusturya’nın Linz kentinde kamp yapan bordo-mavili takımın antrenmanını izleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, mümkün olduğunca bu sene takımla birlikte olmak için gayret sarf ettiğini belirterek, “İyi bir hazırlık ve kamp dönemi geçirerek memlekete dönmek istiyoruz. Daha sonra da oynayacağımız UEFA maçını bekleyeceğiz” dedi. Bu sezonun oyuncu satarak para kazanacakları bir sezon olmadığının altını çizen başkan Ağaoğlu, “Bu oyunculardan hangisini satayım, nasıl satayım? O kadar kolay bir şey değil. Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil. Eğer öyle olsaydı çok enteresan bir hamle yaptık biz, Nwakaeme’yi gönderirdik. Serbest kalma maddesini kaldırmak için farklı bir uygulamanın içerisine girdik. Bizim bu sene yaptığımız şey kadroyu muhafaza edip, kadromuzu güçlendirip yolumuza devam etmek” dedi. Ağaoğlu, takımda farklı oyunculara da teklifler geldiğini anlatarak, “Bizim tavrımız da belli olduğu için ve bunu da çok açık ve net olarak ifade ettiğimiz için son zamanlarda o sayı bayağı düşmeye başladı. Dışarıdan baktıkları zaman, ‘Bu deliyle uğraşılmaz’ falan diyorlar herhalde. Onun için de üzerimize fazla gelmiyorlar” diye konuştu.

15 YIL KALECİ SORUNU OLMAZ

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’a alınacak forvetle ilgili büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, “Herhalde önümüzdeki hafta onu hallederiz. Epey bir mesafe kat ettik o konuda. Şimdilik o kadarını söyleyeyim. Önümüzdeki hafta içerisinde büyük bir ihtimalle forvet transferini bitireceğiz. O konuyla alakalı olarak pazartesi, salı çok yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmaz” şeklinde konuştu. Transferde kulübün ekonomisini de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Ağaoğlu, “Geçtiğimiz sezon biz sadece puan anlamında mücadele vermedik. Çok önemli mesajlar verdik. Ülkedeki genç futbolculara da mesajlar verdik. O yüzden bu genç futbolcuların neredeyse tamamına yakın bir bölümü parayı-pulu düşünmeden birinci öncelikleri ve tercihleri Trabzonspor. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar artık, ‘Kendimizi gösterdiğimiz, çalıştığımız takdirde, hak ettiğimiz takdirde yaşımıza bakılmaksızın hocamız o formayı bize teslim eder.’ Onun için bu gençler toplasan aşağı-yukarı 500’e yakın kendi kategorilerinde milli maç oynamış olan çocuklar. Yeni kalecimiz Erce de çok iyi bir kardeşimiz. Onun da takıma katılmasından son derece mutluyum. İleriye dönük bana kalırsa Trabzonspor sadece Trabzonspor’un değil, Türk futbolunun önümüzdeki 15 yıl kaleci sorununun çözecek bir kaleci yoğunluğu var. Çalışıyorlar, aslan parçaları.”

İnşallah Cemil Usta sezonunu layıkıyla tamamlarız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon takımın ortaya koyduğu performans ile bu sezon beklentinin yükselmesiyle ilgili soruya, şöyle yanıt verdi: “Her zaman bir öncekinin üstüne koyarak gitmek zorundasınız. Bunu yaparken önünüze de bakmalısınız. Kafaları yukarı kaldırırsanız önündeki en ufak bir taşı görmedi mi insan Allah korusun ayağın takıldığında düşer kafanı yararsın. Yani yapılan bütün işler hesaplı-kitaplı yapılıyor. Taraftar olarak baktığımız zaman taraftar Ahmet Ağaoğlu 12 hafta süren bir yenilmezlik serimiz vardı. 9 galibiyet, 3 beraberlik 30 puan. Ben başlayacak olan sezonu 13. maç olarak görüyorum. Tabii sizinle birlikte zirve mücadelesi yapan 4-5, belki 6 takım daha var. Kimin nasıl bir performans göstereceğini, kimin şanslı, kimin şanssız olacağını, saha içi, saha dışı faktörlerin nerede devreye girip nerede devreden çıkacağını şimdiden kestirmek o kadar kolay değil. Herkes görevinin bilinci ve sorumluluğu ile hareket ederek, bu camiaya layık bir takım mücadelesi ortaya koymak için canla-başla çalışıyor. Layık olduğu en iyi yerde 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu, rahmetli kaptanımızın adına yakışır bir şekilde tamamlamayı Allah nasip eder bize inşallah.”

Muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Başakşehir’in Lig Yolu’ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, saat 13.00’te yapılacak. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise saat 13.25’te başlayacak. Trabzonspor’un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Malatyaspor’un da katılacağı Temel Yol’un çekilişi, saat 15.00’te gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos’ta oynanacak.


Umarım güveni boşa çıkarmam

  • Trabzonspor Kulübü, yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler için Avusturya kampında imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, çok kaliteli iki oyuncunun kadroya katıldığını söyledi. Törende konuşan Arjantinli savunma oyuncusu Campi Trabzonspor’a transfer olduğu ve bordo-mavili formayı terleteceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Buraya transferim kolay olmadı ancak bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla geri ödeyebileceğimi düşünüyorum. En büyük beklentim hızlı bir şekilde adapte olup takımımıza en kısa sürede faydalı olmak. Umarım bana karşı duyulan güveni boşa çıkarmam.” dedi. Erce Kardeşler ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: “Trabzonspor’a gelmeyi gerçekten çok istiyordum. Beni isteyen birkaç takım daha vardı ama benim önceliğim hep Trabzonspor’du. Bunu Altınordu’da bulunduğum dönemde de söylemiştim. Gelmeden önce Abdulkadir Parmak ile görüşmüştüm ve burasının aile gibi olduğunu söylemişti. Geldikten sonra gördüklerim bunun doğru olduğunu ortaya koydu. Bu futbolda çok önemli. Taraftarlarımız da bana destek mesajları attı. Hepsine teşekkür ederim. Formamızı en iyi şekilde taşımak istiyorum. Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek amacındayım. İnşallah bizim için çok güzel bir sezon olur.”

Diagne’ye peşin para isteniyor
Diagne’ye peşin para isteniyor

Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında kadrosuna attığı ancak beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile anlaşmak üzere. Senegalli oyunucunun transferi konsunuda bir süredir görüşmelerini devam ettiren iki kulüp 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Al Nassr’ın yaptığı 13 milyon Euro’luk teklife 15 milyon Euro ile karşılık veren sarı-kırmızılıların, en son sunulan 14 milyon Euro’luk teklifi bir şartla kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray, Suudi Arabistan ekibinden bonservis bedelini peşin olarak istiyor. Gomis’in Al Hilal’a transferinde bonservisinin son taksidinin 2 ay gecikmesini örnek gösteren sarı-kırmızılı yönetim bir daha böyle bir şey yaşanmaması için Al Nassr’dan oyuncuya ödenecek olan bonservis ücretinin peşin olarak ödenmesini istediği öğrenildi. FORVETE YENİ ADAY BOATENGMbaye Diagne’nin ayrılmasının ardından forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın son olarak Sassuolo forması giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1 milyon Euro kiralama bedeliyle yarım sezonluğuna Barcelona’da forma giyen Boateng’in aynı şekilde düşük bir kiralama bedeliyle kadroya katılmak istendiği alınan bilgiler arasında yer alıyor. İtalyan ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boateng, yeniden Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmek istiyor. Galatasaray teknik heyetinin ise çok yönlü olması nedeniyle Boateng’e sıcak baktığı öğrenildi. Boateng, santrforun dışında on numara, merkez orta saha ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Ganalı forvet, kariyerinde Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Milan, Schalke 04 ve Barcelona gibi birbirinden önemli takımların formasını giydi.Kıran kırana idman Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, tam sahada kıran kırana çift kale maç yaptı. Maçta Hasan Şaş da oynarken, Donk’un sert müdahalesiyle yerde kaldı ve bir süre sekerek oynadı. Yeni transfer Ozornwafor da Atalay Babacan’a sert girerken, Emre Taşdemir de kalçasını kale direğine çarptı. İki futbolcu da tedavi sonrası maça devam etti. Antrenmana özel durumu nedeniyle izin alarak İstanbul’a dönen Selçuk İnan katılmadı. Şener, Erencan Yardımcı, Ömer Bayram ve Mirza Cihan ise salonda çalıştı. Çift kale maçta 1 gol atan Yunus Akgün’ün performansı dikkati çekerken, Nagatomo’nun attığı golün de ve pasını verdi ve Beyaz takım maçı 2-0 kazandı. Beyaz takımda Yunus ve Atalay, yeşil takımda ise Jimmy Durmaz performanslarıyla ön plana çıktı.Ayrılmalarından korkuyorumGenk Teknik Direktörü Felica Mazzu, Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Mbwana Ally Samatta’nın geleceği hakkında konuştu. Geçen sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken Sander Berge ve Mbwana Samatta’nın takımda kalmasını istediğini vurgulayan teknik direktör Mazzu, sık sık oyuncularıyla görüşme yaptığını söyledi. Genk’in Mechelen’i 3-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı kazandıkları maçından ardından konuşan Felice Mazzu, “Umarım Samatta ve Berge bizimle kalırlar. Sürekli takımda kalmalarını istediğimi ve benim için çok önemli olduklarını bilmelerini sağlıyorum. Ama yine de ayrılmalarından korkuyorum” dedi.Galeri: Ronaldinho 39 yaşında futbola geri dönüyor

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