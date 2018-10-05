SÜPER LİG

Selçuk İnan, Emre Akbaba ve Eren Derdiyok Antalyaspor maçında yok

Galatasaray 3 eksikle Antalya'da

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'un yanı sıra Selçuk İnan da Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'un yanı sıra Selçuk İnan da Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Mariano sınırda

  • Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

Son 3 deplasman maçında yenildi

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

  • Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

Yenilginin faturası Gomis'e çıktı
Yenilginin faturası Gomis'e çıktı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Hürriyet'e konuşan Abdurrahim Albayrak, takımdaki santrforsuzluğun bedelini ödediklerini belirterek şunları söyledi:Porto maçında santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Son güne kadar bizi oyalayıp gitmek isteyen Gomis, elimizi kolumuzu bağladı. Transferin bitimine 1-2 gün kala imzaları atıp gönderdik. Hepsi birbirine eklenince söylenecek çok şey var. Gomis, bizi götürdü götürdü köşeye sıkıştırdı. Bir taraftan alacak olduğumuz santrforlarla ilgili sorunlar çıktı. UEFA’nın kurallarına uymasaydık, 25 milyon euro gibi bir cezayla karşı karşıya kalacaktık. Bu riske kimse giremez. O yüzden de santrfor alamadık. Böyle bir maçtan sonra insan elbette üzülüyor.Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi

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