Galatasaray 3 eksikle Antalya'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Mariano sınırda

Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

Son 3 deplasman maçında yenildi

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.