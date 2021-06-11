Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı KAP'tı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 16 milyon 500 bin TL ödeyecek.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

🦁 Alpaslan Öztürk: "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum!" 💛❤️ pic.twitter.com/2t1Xurw4Wz — Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 11, 2021

Aytaç Kara da açıklandı

Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün ardından Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'nın da transferini duyurdu.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 3 yıllık sözleşme karşılığında her yıl için 6 milyon TL kazanacağı bildirildi.

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🦁 Aytaç Kara: "Burada olmak, benim en büyük hayalimdi" 💛❤️ pic.twitter.com/CKAL505YGx — Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 11, 2021

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