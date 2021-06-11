Spor Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Karayı KAPtı
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Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı KAP'tı

Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Karayı KAPtı
Alpaslan Öztürk geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 16 milyon 500 bin TL ödeyecek.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
  • 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
  • 2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
  • 2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Aytaç Kara da açıklandı

Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün ardından Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'nın da transferini duyurdu.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 3 yıllık sözleşme karşılığında her yıl için 6 milyon TL kazanacağı bildirildi.

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