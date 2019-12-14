Galatasaray-Ankaragücü: 2-2

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerler 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın gollerini 53. dakikada Feghouli ve 83. dakikada Belhanda penaltıdan attı. Ankaragücü'nün gollerini ise 88. dakikada İlhan Parlak penaltıdan ve 90+1. dakikada Kitsiou attı. Ayrıca mücadelenin 73. dakikasında Ankaragücü'nden Orgill, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 24'e, Ankaragücü ise 10'a çıkardı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ankaragücü ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray taraftarları iki takımı da tribüne çağırdı

Süper Lig’in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray - Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan iki takıma da destek geldi. Tribünler, ’Cimbom-Başkent el ele, hep beraber tribüne’ tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi.

Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de

Alanyaspor müsabakası ile birlikte sakatlığının ardından formasına kavuşan Radamel Falcao bu maçta 13 dakika, hafta içindeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında da 29 dakika süre almıştı. Kolombiyalı golcü en son 11 çıktığı 1 Ekim’deki PSG maçının ardından Ankaragücü karşısında 74 gün sonra 11’de sahaya çıktı.