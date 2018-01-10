Galatasaray Bruma için Leipzig'le görüşecek

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig’e 12.5 milyon euroya sattığı Bruma'nın fazla forma şansı bulamadığı için sarı kırmızılılara geri dönme ihtimali konuşuluyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in de isteğiyle genç yeteneği sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Bruma’nın kulübü Leipzig’den randevu alındığı, ilk görüşmenin bu hafta sonuna kadar gerçekleşeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda hedefin Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonunu da alabilmek olduğu aktarıldı. Ancak Leipzig'in, Bruma’yı bir yatırım hamlesi olarak gördüğü ve yüksek bonservis bedelliyle satmaya hazırlandığı ifade edildi.