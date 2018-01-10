SÜPER LİG

Galatasaray Bruma için Leipzig'le görüşecek

Sezon başında Leipzig'e satılan Bruma'nın geri dönmesi yönünde çalışmalar yaptığı belirtilen Galatasaray'ın Alman ekibinden randevu aldığı ifade edildi. Tarafların bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Bu sezon Leipzig'de 12 maçta ilk 11'de forma şansı bulan Bruma, 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Bu sezon Leipzig'de 12 maçta ilk 11'de forma şansı bulan Bruma, 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig’e 12.5 milyon euroya sattığı Bruma'nın fazla forma şansı bulamadığı için sarı kırmızılılara geri dönme ihtimali konuşuluyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in de isteğiyle genç yeteneği sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Bruma’nın kulübü Leipzig’den randevu alındığı, ilk görüşmenin bu hafta sonuna kadar gerçekleşeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda hedefin Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonunu da alabilmek olduğu aktarıldı. Ancak Leipzig'in, Bruma’yı bir yatırım hamlesi olarak gördüğü ve yüksek bonservis bedelliyle satmaya hazırlandığı ifade edildi.

Bruma'yı Galatasaray'a teknik direktör Fatih Terim aldırmıştı.
Bruma'yı Galatasaray'a teknik direktör Fatih Terim aldırmıştı.

Bruma'nın muhteşem golü taraftarları şoke etti!
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Bruma'nın muhteşem golü taraftarları şoke etti!

Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan genç yıldız Bruma, Portekiz-İspanya U21 maçında muhteşem bir gol attı. Bruma'nın güzel golü karşısında taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


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