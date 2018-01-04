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Galatasaray efsaneleri geri dönüyor

Galatasaray, yardımcı antrenörlük için Hasan Şaş ve Ümit Davala, kaleci antrenörlüğü için de Taffarel ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim daha önce de Galatasaray'da Ümit Davala ve Hasan Şaş'la beraber çalışmıştı.

Fatih Terim daha önce de Galatasaray'da Ümit Davala ve Hasan Şaş'la beraber çalışmıştı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim'in yardımcıları büyük oranda belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp Hasan Şaş ve Ümit Davala ve Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

  • Daha önce Levent Şahin, Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenmanlara çıkmıştı.

Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu
Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu

Galatasaray'da 4. dönemini yaşayacak olan Fatih Terim, Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adamın futboldan tek sorumlu kişi olması beklenirken ilk yardımcısı da belli oldu.Buna göre Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Galatasaray'daki 3. döneminde olduğu gibi Hasan Şaş olacak. Diğer adı geçen isimler ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Elmander, eski antrenör Ümit Davala ve milli takımda da yardımcılığını yapan Levent Şahin olduğu belirtildi.❗️Galatasaray&#39;a geri dönen Fatih Terim&#39;in yardımcıları belli oldu: Hasan Şaş ve Elmander de geri dönüyor! pic.twitter.com/43GCXt1hmN&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Aralık 2017

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