Galatasaray efsaneleri geri dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim'in yardımcıları büyük oranda belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp Hasan Şaş ve Ümit Davala ve Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

Daha önce Levent Şahin, Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenmanlara çıkmıştı.