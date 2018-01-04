Galatasaray efsaneleri geri dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim'in yardımcıları büyük oranda belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp Hasan Şaş ve Ümit Davala ve Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.
- Daha önce Levent Şahin, Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenmanlara çıkmıştı.
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