Galatasaray Falcao'yu bekliyor

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündemden düşmeyen tek isim ise Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.

Galatasaray yıldız forvetle 3 yıllık anlaşma sağlamasına rağmen, Monaco ile 1 yılda sözleşmesi buluna oyuncunun transferini bitiremiyor.

Transfer sürecinin başında oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için Falcao'nun ayrılmasına izin veren Monaco yönetimi, Abdurrahim Albayrak ile oyuncunun fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesinden sonra işi yokuşa sürdüğü iddia edildi.

Falcao'ya henüz izin çıkmadı Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı.Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'ya gitti.Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.