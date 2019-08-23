Galatasaray Falcao'yu bekliyor

Galatasaray'ın Radamel Falcao bekleyişi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yıldız golcüyle anlaşmasına rağmen, Monaco cephesi işi yokuşa sürüyor.
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Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündemden düşmeyen tek isim ise Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.
Galatasaray yıldız forvetle 3 yıllık anlaşma sağlamasına rağmen, Monaco ile 1 yılda sözleşmesi buluna oyuncunun transferini bitiremiyor.
Transfer sürecinin başında oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için Falcao'nun ayrılmasına izin veren Monaco yönetimi, Abdurrahim Albayrak ile oyuncunun fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesinden sonra işi yokuşa sürdüğü iddia edildi.
Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak." ifadelerini kullanmıştı.
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