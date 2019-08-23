Galatasaray Falcao'yu bekliyor
SÜPER LİG

Galatasaray Falcao'yu bekliyor

Galatasaray'ın Radamel Falcao bekleyişi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yıldız golcüyle anlaşmasına rağmen, Monaco cephesi işi yokuşa sürüyor.

Haber Merkezi Diğer
Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Fotoğraf: LUISA GONZALEZ

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündemden düşmeyen tek isim ise Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.

Galatasaray yıldız forvetle 3 yıllık anlaşma sağlamasına rağmen, Monaco ile 1 yılda sözleşmesi buluna oyuncunun transferini bitiremiyor.

Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmiş ve bu pozu vermişti.
Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmiş ve bu pozu vermişti.

Transfer sürecinin başında oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için Falcao'nun ayrılmasına izin veren Monaco yönetimi, Abdurrahim Albayrak ile oyuncunun fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesinden sonra işi yokuşa sürdüğü iddia edildi.

Falcao'ya henüz izin çıkmadı
Falcao'ya henüz izin çıkmadı

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı.Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'ya gitti.Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

  • Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak." ifadelerini kullanmıştı.


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