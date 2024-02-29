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Spor

Galatasaray - Fatih Karagümrük | canlı skor - canlı sonuç

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar galip gelerek yarı finale yükselmek istiyor. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:47 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:52 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray - Fatih Karagümrük
Galatasaray - Fatih Karagümrük

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Galatasaray:
Günay, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış.
Fatih Karagümrük:
Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR

#Galatasaray
#Fatih Karagümrük
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce
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