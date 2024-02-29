Galatasaray - Fatih Karagümrük
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray:
Günay, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış.
Fatih Karagümrük:
Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR
#Galatasaray
#Fatih Karagümrük
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce