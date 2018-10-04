SÜPER LİG

Galatasaray Everton'dan Oumar Niasse için girişimlerde bulunuyor

Galatasaray forvetini buldu

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, bir kez daha Niasse'ı gözüne kestirdi. Senegalli futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar yıldız golcüyle el sıkıştı, iş kulüplerin anlaşmasına kaldı.

Haber Merkezi Diğer
Niasse bu sezon ligde çıktığı 4 maçta henüz fileleri havalandıramadı.

Niasse bu sezon ligde çıktığı 4 maçta henüz fileleri havalandıramadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Oumar Niasse'ı bir kez daha gündemine aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre Senegalli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, ilk nabız yoklamasını bile yapmış durumda.

Yeniden çıkış peşinde

Niasse'ın menajeriyle temasa geçen sarı-krmızılılar, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Kulübü Everton'da istediği süreyi bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla yeniden çıkış yapacağına inanıyor.

Daha önce Akhisar formasıyla Türkiye'de ter döken Niasse, özellikle Terim'le çalışmak istiyor. İngiliz kulübüyle 2020'ye kadar kontratı bulunan Niasse, tarafların anlaşması halinde imzaya hazır.

1 milyon euroya bitirmek istiyor

  • Galatasaray şimdi, Onyekuru'yu kiralarken iyi ilişkiler kurduğu Everton'dan aynı şartlarda Niasse'ı da transfer etmeye çalışacak. Hedef kiralık anlaşmasını 1,5 sezonluğuna, maksimum 1 milyon euro civarında bir bedel karşılığında bitirebilmek.

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