Galatasaray geri dönemiyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 16'ncı maçında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Arda Turan, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Marcao, Etebo, Emre Kılınç ve talihsiz bir kaza geçiren Omar'dan yoksun olarak gittiği Konya deplasmanında 3 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon 4'üncü mağlubiyetini aldı. Galatasaray aldığı sonucun yanında gösterdiği performansla da tepki topladı.

Seri oluşturamıyor

Fatih Terim'in öğrencileri bu sezon oynadıkları 16 maçlık periyotta galibiyet serisi oluşturmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip en fazla 3 defa üst üste kazanmayı başardı. Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Fenerbahçe beraberliğinin ardından Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor sınavlarından galibiyetle çıkan sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 puan bırakmıştı. Ardından Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle yeni bir hava yakalayan Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında yeniden yenilgiyle tanışırken Göztepe ve Trabzon galibiyetlerinden sonra tekrar kayıplara başladı. Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından Konyaspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.

Konyaspor-Galatasaray maçındaki gol düellosunda kazanan ev sahibi oldu Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma ev sahibinin 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibin teknik direktörü İsmail Kartal; Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Shengelia, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Daci, Milosevic, Chikalleshi ilk 11'ini sahaya sürdü. Konya deplasmanına eksiklerle gelen Galatasaray'da ise Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i şans buldu.Karşılaşmadan dakikalar;33'üncü dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahasındaki Daci'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı. 35'inci dakikada Taylan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Sehic, iki hamleyle topa sahip oldu. 37'inci dakikada hakem Arda Kardeşler, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a sarı kart gösterdi. 40'ncı dakikada Jevtovic'in uzun pasında topu önünde bulan Skubic, ceza sahasına girdi. Skubic'in pasında Daci'nin şutunda top ağlarla buluştu. Hakem Arda Kardeşler, VAR'la sesli sistemle konuştuktan sonra golün geçerli olduğunu işaret etti: 1-0.43'üncü dakikada Luyindama'nın ortasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Diagne'nin şutu üstten auta çıktı. GOL!45+2'nci dakikada sağ kanattan Oğulcan'ın ortasında altı pasta topu önünde bulan Diagne beraberlik golünü attı. Saha kenarına gelen Diagne, yılbaşında havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'ın formasını havayala kaldırırak, golü armağan etti: 1-1.GOL!46. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme’nin içeriye çevirdiği topa Daci dokunarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-155. dakikada Belhanda’nın pasında ceza alanında topla buluşan Ömer kaleyi düşündü ancak top az farkla auta gitti.74. dakikada Emre Akbaba’nın sol çaprazdan vuruşunda savunmadan dönen topu Diagne tamamlamak istedi ama top tekrar savunmadan döndü. Çizgiye giden topu Linnes aldı, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.75. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltıyı Sehic kurtardı ancak yardımcı hakemin uyarısıyla Sehic’in kalesini erken terk ettiği için penaltı geçersiz sayıldı.GOL!77. dakikada tekrar topun başına geçen Diagne bu sefer penaltıyı filelere gönderdi. 2-280. dakikada Konyaspor atağında ceza alanı içinde Luyindama’nın Abdülkerim’e yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.GOL!82. dakikada topun başına geçen Uğur penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi. 3-2GOL!90+2. dakikada Shengelia’nın pasında savunma arkasına sarkan Kravets vuruşunda kalcei Okan’ı mağlup etmeyi başardı. 4-2GOL!90+4. dakikada Babel ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic’ten dönen topu Oğulcan tamamladı ve farkı bire indirdi. 4-3Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. pic.twitter.com/YN3YaoMvTQ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 5, 2021

Geri dönemiyor

Sarı-kırmızılı takım bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalardan galibiyet çıkarmayı başaramadı. Alanyaspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve son olarak Konyaspor karşısında geriye düşen Galatasaray, söz konusu maçların hepsinde puan kaybı yaşadı.

Terim tekrar sahada

Dün akşamki mücadeleyi cezası nedeniyle tribünden izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçındaki performanstan hiç memnun kalmadı. Oyuncularıyla bir an önce kendilerine gelmeleri için toplantı gerçekleştirecek tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçıyla da yeniden kulübeye dönecek. Terim, Karagümrük maçında kırmızı kart görmüş ve 4 maç ceza almıştı.