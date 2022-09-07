Spor Galatasaray Icardi transferini açıkladı
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Galatasaray Icardi transferini açıkladı

Galatasaray, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Icardi'nin kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Icardiyi KAPa bildirdi
Mauro Icardi

Galatasaray, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Icardi'nin kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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