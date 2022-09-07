Galatasaray Icardi transferini açıkladı

Galatasaray, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Icardi'nin kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Icardi ✅ pic.twitter.com/HuKf0DuoQY
Icardi ✅ pic.twitter.com/HuKf0DuoQY— SPOR (@yenisafakspor) September 7, 2022
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/dERvvq97o0
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/dERvvq97o0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022
🔥 Mauro Icardi, kendisini karşılamaya gelecek Galatasaraylı taraftarlar için hazırlık yapıyor. pic.twitter.com/7kJHkzShSF
🔥 Mauro Icardi, kendisini karşılamaya gelecek Galatasaraylı taraftarlar için hazırlık yapıyor. pic.twitter.com/7kJHkzShSF— SPOR (@yenisafakspor) September 7, 2022