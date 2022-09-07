Galatasaray Icardi transferini açıkladı

Galatasaray, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Icardi'nin kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Icardi ✅ pic.twitter.com/HuKf0DuoQY — SPOR (@yenisafakspor) September 7, 2022

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/dERvvq97o0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022