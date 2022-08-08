Galatasaray iki yıldızın maliyetini açıkladı

Galatasaray, iki gün önce İstanbul'a getirdiği Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Lucas Torreira için yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

🦁 Galatasaray’a hoş geldin, @LTorreira34 ✍️ pic.twitter.com/FxnLwpIBIv REKLAM August 8, 2022

Bir diğer yıldız Dries Mertens için yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." cümleleri yer aldı.

Twitter sohbet odasına katıldılar

Galatasaray, bugün saat 21:00'da resmi Twitter hesabından sohbet odası açtı. Odaya yaklaşık 80 bin taraftar katıldı. Sarı-kırmızılılar, sohbet odasına Dries Mertens, Torreira ve kaptan Fernando Muslera'yı 'konuşmacı' olarak dahil ederek eş zamanlı biçimde transferlerin tamamlandığına dair KAP'a bildirim yaptı.

Galatasaray, bu yöntemle birlikte dünyada ilk kez transferleri sohbet odasında açıklayan kulüp olarak tarihe geçti.